白冰冰談北捷隨機殺人案！慟喊「堅決反對廢死」：只求平安生活空間

北捷台北車站、中山區19日發生隨機殺人事件，包括嫌犯張文在內共4人死亡、11人受傷，消息一出震驚社會，資深藝人白冰冰昨（20）日晚間開直播談及此案件，直言喊話政府：「我堅決反對廢死，台灣不能沒有死刑！」呼籲民眾出門在外注意自身安全。

27歲嫌犯張文19日在北捷台北車站、中山站丟擲煙霧彈、持刀隨機攻擊民眾，隨後直奔賣頂樓跳下墜樓身亡，白冰冰昨日談及此事時直言：「我們台灣快變成一個『犯罪王國』了」，認為廢除死刑是許多法治單位、政府單位的理想，但現在台灣並不平安，就連走在路上都要擔心危險來臨。

白冰冰痛心表達自身立場，「台灣不能沒有死刑！有很多死刑犯還沒有執行的，趕緊執行，政府單位、法制單位，你們不能硬硬在那邊談理想，你們的理想不應該建立在臺灣社會，我們所有老百姓只需要有一個平安的生活空間。」更祈求政府及法治單位，「嚴格執行刑法，該死刑的就死刑，千萬不要廢死」。

白冰冰事後也在臉書分享專家忠告，提醒民眾「一看到非正常煙霧、爆裂聲、人群突然反向奔跑」，千萬不要停下來看而是需立刻離開，若是事件發生在商場、車站內則不要往室內深處跑，不能出去就找「可上鎖、有實體隔間」的空間，且人很多不代表就一定安全，希望民眾出門在外都能平安。



