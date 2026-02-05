白冰冰談大S落淚 心疼具俊曄「想給他大大的擁抱」

大S（徐熙媛）離世已有一年，日前丈夫具俊曄為其設計的紀念雕像揭幕，許多親友遠道而來懷念。白冰冰主持的《超級冰冰Show》5日舉辦尾牙，被問到近來是否有關心S媽，她感歎生命從自己手中溜走的悲痛巨大，當年女兒白曉燕遇害，自己也是以淚洗面了8年，說著說著仍忍不住落淚。

白冰冰主持的《超級冰冰Show》5日舉辦尾牙，聊到S媽和具俊燁（圖／記者簡子喬攝影）

白曉燕28年前遇害，白冰冰記得當時天天以淚洗面，吃飯時都會在身旁多擺一副碗筷，拚命往碗裡夾菜。直到8年後才決心振作、重返工作，直到第15年的某天晚上，她突然就不哭了，也不用再唸經平復心緒，冷靜地打電話給朋友，朋友反而在電話那頭哭得泣不成聲。

廣告 廣告

白冰冰表示，大S的離世太過突然，且急救時全家都在場，「那種感覺是生命在自己手中不見。」當年遍尋不著白曉燕的記憶再度襲來：「那時候我都不敢游泳，水裡的聲音，她是怎麼樣的心情」，眼淚奪眶而出。

具俊曄與S媽現身大S紀念雕像揭幕式（圖／小娛樂）

白冰冰也提到，認為具俊曄還是要回來這個環境，不唱歌跳舞都沒關係，但他要回來，讓大家給他溫暖的擁抱，「（揭幕儀式）有好朋友坐著輪椅也來了（指『酷龍』姜來元），他身邊有這麼好的朋友。」自己雖說手不長，但非常想給他一個大大的擁抱。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導