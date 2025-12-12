白冰冰豁出去了！登20公尺高台搏命演唱 營造秀場華麗視覺

【緯來新聞網】民視週六晚間綜藝節目《超級冰冰Show》週六晚間播出「超激勵人生奮鬥金曲秀」單元，主持人白冰冰挑戰高難度演出，在20公尺高台演唱〈醉情歌〉，身穿1公尺寬長裙，裙擺延伸至攝影棚地面。數十位舞者展開裙襬配合演出，並搭配電腦燈投影多變圖案，營造如秀場般視覺效果。

白冰冰登20公尺高台搏命演唱。（圖／民視提供）

現年70歲的白冰冰在節目中演唱〈醉情歌〉時，站上約20公尺高的升降台，身穿1公尺寬、裙擺延伸至攝影棚地面的白色長裙，與數十位舞者共同演出。節目使用投影技術將多變圖案打在裙擺上，營造視覺效果，呈現類似大型秀場風格的場面。

廣告 廣告

白冰冰登20公尺高台搏命演唱。（圖／民視提供）

白冰冰表示，節目團隊希望每次表演都能帶來衝擊與驚喜，這類演出對他們而言已成為日常；搭檔主持人陽帆則稱歌手蔡小虎與陳思安合唱的〈秋雨彼一暝〉是「神級」合作。

蔡小虎擔任評審。（圖／民視提供）

節目中，白冰冰也與少女團體「Give Me Five」合唱〈遊台灣〉，化身古代皇帝介紹台灣各地景點，展示其表演功力。此外，單元「超級孩子王」本週由挑戰者陳宥辰與賴哿萲合唱〈下午的一齣戲〉，展現穩定高音與音準，獲評審蔡小虎讚賞。對手周柏霖與周祐均則形容「全身起雞皮疙瘩」，雙方表現獲得觀眾關注。

更多緯來新聞網報導

小S爆赴韓為大S除戶！憔悴到「撐不起衣服」 真相曝網傻眼

2大天王同天出事！郭富城失足踩空 劉德華衝過頭撲地險飛出舞台