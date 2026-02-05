白冰冰豪撒百萬紅包！《超級冰冰Show》慶豐收「綜藝一哥也到場」 子弟兵爽翻

四季線上／陳軒泓 報導

民視《超級冰冰Show》連續蟬聯收視冠軍，身為節目製作人兼主持人的白冰冰，為了慰勞辛苦的幕前幕後工作人員，今（5）日席開 20 桌舉辦尾牙宴，並大手筆灑了上百萬元的紅包，祝福大家馬年「馬到成功，馬上發財！」，感恩餐會眾星雲集，除了民視總經理廖季方，執行副總許念台與民視同仁共襄盛舉外，節目常客「台一線」東諺、阿玟、蔡家蓁、蔡亞露、明亮、陳思瑋、Give me five 少女隊、曾瑋中、麗小花等人和帶領樂隊的孔鏘老師也到場同歡。

《超級冰冰Show》舉辦尾牙宴眾星雲集

去年冰冰家族在白冰冰的帶領下，繳出一張漂亮的成績單，白冰冰也在尾牙上介紹子弟兵給許多幫助過節目的好友與長官認識。尾牙上歌手們接連帶來精彩演出，明亮率先登場演出他為民視寫的新歌〈台灣的目睭〉，並在現場帶領全體歌手大合唱，此外還有白冰冰一手栽培的本土女團 Give me five 少女隊帶來活力四射的歌曲〈恁仔細〉。而人群中特別顯眼的模仿大師董至成也盛裝來到現場，與蔡亞露合唱新歌〈來都來了〉。近期蔡亞露斜槓成就不斷，白冰冰也趁勢預告將安排她與歌手曾昱嘉的合作喜訊。

Give me five 少女隊帶來精彩演出

董至成與蔡亞露合作推出新歌

尾牙除了好吃好喝外，白冰冰也安排賓果遊戲和抽獎環節，另外她更狂發紅包引爆尾牙最高潮，她笑稱：「演藝圈的尾牙宴，也就是紅包場！」被問發出去多少紅包錢？她說：「一定跑不了百萬以上啊！還有今天因為工作沒有到現場來的同仁，也要為他們準備，一年一次，大家高興就好，今天的我口袋鬆鬆，但感動滿滿。」

白冰冰豪撒百萬紅包，慰勞節目團隊

