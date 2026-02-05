白冰冰豪灑百萬紅包 孔鏘自爆「隱疾發作」堅持不退休

白冰冰主持的《超級冰冰Show》5日舉辦尾牙，席開23桌，旗下子弟兵高達40多人，她笑說現在節目是「五代同堂」，壓力大、睡眠不足、飲食不正常已習以為常，看著許多人都因為她有工作，心情自然喜樂，今年也包出100多萬紅包，讓在場眾人皆大歡喜。

白冰冰主持的《超級冰冰Show》舉辦尾牙（圖／民視提供）

白冰冰秉持著傳承初衷，帶領眾多子弟兵，即便已70歲，記憶力仍相當驚人，能記住每個子弟兵的特長和名字，她接受自己逐漸老去的模樣，表示沒有做醫美，一方面是看到有些同行做了被網友攻擊，一方面覺得老是必然。

尾牙上，董至成攜手蔡亞露唱跳歌曲《來都來了》，董至成哭笑不得地說，為了歌曲練習不下數百次，大概是退伍後最累的一次，練到臉都發白，但也因此接到幾場尾牙和商演。

《超級冰冰Show》尾牙，董至成與蔡亞露（圖／民視提供）

感情近況，董至成表示沒有對象，兒子則是剛上唸大一，在洛杉磯讀書，才剛去，所以年假不會回來，今年過年和往常一樣，與媽媽和家人一起度過。出國留學開銷巨大，他笑說其實兒子還沒去美國之前，康橋的學費就已經相當可觀，現在讀大學，含生活費，估計一年得花上至少300萬。

《超級冰冰Show》尾牙，孔鏘氣色明顯變好（圖／民視提供）

孔鏘先前傳出多病纏身，今日出席尾牙，氣色變好許多，面對糖尿病、高血壓、以及右腳的不明腫脹，他態度樂觀，也一直有在復健，不過他去年椎間盤突出發作，坐下都感到疼痛，苦笑是「人前風光人後心酸」，但絕不輕言退休，也認為老天有保佑，2026年工作也已排滿。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導