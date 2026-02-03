白冰冰走過演藝圈大風大浪看世代變遷 坦言：與時俱進才有機會成功 【走過演藝路】

記者呂佳恆／專訪

資深藝人白冰冰真性情加上幽默的主持風格，一直以來深受粉絲喜愛，儘管已是演藝圈的大姐大，仍與時俱進，近年就經營起YouTube頻道，親切口吻介紹旅遊景點，吸引許多網友支持，不過在演藝圈一路走來，白冰冰從歌唱跨界戲劇、主持，全方位發展，也經歷了演藝圈大風大浪。

資深藝人白冰冰走過演藝圈大風大浪，如今已是演藝圈的大姐大。（圖／白冰冰提供）

白冰冰以歌手身分出道，年輕時相當清秀。（圖／白冰冰提供）

從「老三台」看現今影視文化 白冰冰：文化風氣完全不同

「以前老三台沒有收視率問題。」提起當初「老三台」三強鼎立時期，白冰冰回憶說，「當時沒有所謂的節目，中午才有一檔戲，不是黃俊雄的布袋戲，就是楊麗花的歌仔戲，假日偶爾才會有個白嘉莉的《銀河璇宮》，我這輩的藝人也沒資格唱閩南歌曲。」

原來當時年代的文化風氣深深影響大眾傳播媒體，出道時以歌手身分活躍於演藝圈的白冰冰也感同身受；她笑說，「以前威權時代大家都不敢亂講話，連益智遊戲的節目也沒有，與現在的風氣完全不一樣，資源也全都是電視台給的，當然也沒有收視率問題。」

白冰冰回顧過去電視台的變遷，滿是感觸。（圖／白冰冰提供）

過去節目多為現場直播 挑戰演員臨場反應

過去電視台製作電視節目，礙於當時技術以及經費等因素，沒有太多錄影設備，換言之，無論歌手或演員都得靠一身硬功夫；白冰冰分享，「那時節目都是現場直播，直播前都得經過千錘百鍊，好幾次的彩排才可以做現場直播。」

她笑說，曾經發生過有趣的事，因為工友不知道節目正在直播中，就直接穿過佈景大喊「白嘉莉你的電話。」當場就直播出去，也讓觀眾看了都笑到不行。

白冰冰提及，有線電視的出現，電視台也開始百家齊放，連觀眾也被分眾化。（圖／白冰冰提供）

第四台出現頻道百家齊放 白冰冰：當時誰犀利誰就贏

台灣演藝圈歷經老三台時期後，後來第四台也開始蓬勃發展，而頻道數量也開始百家齊放，隨著閱聽眾的選擇變多，電視台市場也轉向分眾化、小眾化市場，而白冰冰也從當初電視歌仔戲，開始跨足主持、電影等多個領域。

白冰冰提及，「節目類型一度幾乎沒有分別，誰能做得夠犀利、夠腥羶就贏了，這也是為什麼後來有如花、許純美等現象出來。」

白冰冰主持過多個節目，也多次創下收視佳績。（圖／白冰冰提供）

白冰冰節目收視率保證 奠定演藝圈大姐大地位

如今，白冰冰在演藝圈早已是大姐大，過去主持過《我愛冰冰Show》 、《冰冰好料理》到現在的《超級冰冰Show》，親切風格與獨特的主持方式，吸引了不同年齡層的觀眾，更是收視保證。

她提及，「現在無論是網路或電視台，相似的節目性質真的太多了，因此如何從節目中找出不一樣的特色、如何比別人的內容更精彩，才是王道。」

白冰冰身為演藝圈資深前輩，很樂於提攜後輩。（圖／白冰冰提供）

身為演藝圈資深藝人 白冰冰樂於提攜後輩

「我一直努力在這個崗位上。」身為演藝圈的資深前輩，白冰冰也將演藝經驗持續傳承下一代；她說，「有句話說『做一途，怨一途』，但我沒時間怨，我必須扛起這個擔子。」

她舉例，「像最近《超級冰冰Show》單元『超級孩子王』，我也已經提拔到第五代選手，原本可以輕鬆做節目就好了，但我就是習慣幫他們一把，等到他們有成就了，哪怕節目是跟我對打，我也願意給他們祝福。」

白冰冰讓自己與時俱進，近年也經營起YouTube頻道。（圖／白冰冰提供）

想在演藝圈長久經營？ 是否與時俱進是關鍵

如今，進入人人都可以成為網紅的時代，觀眾分眾得更為明顯，想在演藝圈長久經營可不容易，白冰冰認為，關鍵就在於是否能跟上與時俱進的腳步。

她提及，「這沒有僥倖，現在流行什麼就得馬上跟進，像之前流行的王世堅金句被改成洗腦歌曲《沒出息》，我也馬上跟進做影片，絕不落人後，我都這麼認真，那年輕人又有什麼理由不努力，雖然努力不一定會成功，但不努力絕對沒有機會。」

白冰冰很感謝觀眾們對她的一路支持。（圖／白冰冰提供）

感謝Yahoo新聞觀眾支持 白冰冰：觀眾建議我都會看！

「我會常常回顧自己的作品。」對於白冰冰而言，身為藝人不僅要往前看，也將過去的作品作為範本鼓勵自己；她說，「有時會回憶自己年輕貌美的時候，也會看看40幾歲演技最成熟時期，再回過頭看看現在的自己，每個時期都有不同的表現，沒有對不起觀眾。」

對於Yahoo新聞上支持她的觀眾們，白冰冰也表示非常感謝；她感性說，「在Yahoo上有任何關於我的新聞，我都會特別留意觀眾朋友給予我的留言與建議，能在銀髮黃金時期與年輕人打拚，對我來說是非常幸福的事。」

