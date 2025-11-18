白冰冰辛苦18年夜市打歌 同理心提攜子弟兵抽佣減半

（中央社記者洪素津台北18日電）藝人白冰冰提攜後輩，她近來將旗下藝人合約全收回、主動減半抽佣，辛苦18年在夜市打歌的白冰冰感同身受表示，「他們為了生活這麼辛苦，我很捨不得；幫別人也是幫，為何不幫自己人」。

白冰冰有鑑於子弟兵演藝工作辛苦，演藝收入還不足以支撐生活，得兼職才能養家，因此白冰冰決定自降抽成，讓藝人可以增加收入，白冰冰透過新聞稿說：「我的抽成本來就比別的經紀公司低，但能讓藝人多點收入，我是願意的。」

白冰冰經營經紀公司，她坦言最大目的不是賺錢，是不想讓有才華的人被埋沒，這也讓白冰冰想起自己出道時，辛苦了18年，直到37歲那年唱了「唱抹煞」才走紅，「我這首歌是撿來的，有人不唱，才輪到我頭上。當時還上不了電視，只能去夜市打歌，很多攤販看了很心疼，還幫我叫賣，讓我很感恩，是因為很多貴人的幫忙，才有今天的白冰冰。」

白冰冰現在除了白曉燕基金會，也長期資助南投阿尼色弗育幼院，並捐助蓋了教室，「人生70才開始，我日行一善，平常都有在做善事，何不對自己人好一點，所以我決定把大家的合約都收起來重新簽約，讓大家都開心。」（編輯：陳仁華）1141118