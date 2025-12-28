白冰冰連好友名字都忘記！「記不住名字」是失智前兆？專家教提升記憶

白冰冰日前前往白沙屯媽祖參拜，並在當地為新歌《歌聲永遠陪伴你》加拍一支MV。她提到過去拜拜常求名求利，但3年前開始只求智慧。她坦言經常忘東忘西，還透露：「年紀大了，很多事會記不住，前陣子好友倪齊民來棚裡探班，我竟然想不起他的名字。」

連好朋友的名字都忘記，這樣是健忘還是失智前兆？很多經常叫不出朋友名字的人都同感擔憂？該如何提高記憶力呢？嘉義大林慈濟醫院腦神經外科醫師廖家麟表示，忘記朋友的名字並非大問題，關鍵在於「朋友沒有忘記」。

廣告 廣告

看更多：50歲後少吃肉竟會失智！醫揭失智警訊 這樣做有機會逆轉

正常老化現象 偶爾叫不出名字屬合理範圍

廖家麟笑說，連他自己也曾遇過類似情形。當然，在聊天時怎麼也想不起某些老朋友的名字，確實會讓人感到壓力，懷疑自己是否生病，甚至走向失智。

廖家麟說明，以白冰冰描述的情況來看，首先要判斷是否屬於正常老化現象。一般而言，正常老化會出現認得對方卻叫不出名字的情形，這可能是因為腦神經退化，額葉或顳葉的聯想功能或記憶提取效率下降所致，並非真的忘記那個人是誰。

在這種情況下，如果給予一些提示，例如「這是以前一起工作的同事」，通常就能回想起來。廖家麟認為，這種記憶力狀況多半不會嚴重影響生活，屬於正常老化現象，是最常見且合理的情形，大多數人應該都屬於這一類。

認知功能障礙 記憶力變差頻率高

若進一步評估是否有認知功能障礙，廖家麟表示，除了忘記名字外，還可能出現次數頻繁、自覺記憶力變差等情形。這可能是因為整合記憶的顳葉或海馬迴功能減退，類似失智症前期的概念，不僅名字記不住，連周邊瑣事的記憶都變差，屬於輕度認知障礙。

如果發現自己有這樣的現象，廖家麟建議可以到神經科或精神科進行評估，透過量表檢測是否有認知功能障礙。

阿茲海默症 不僅忘記名字連人都不認得

若是更顯著的症狀，如阿茲海默症，除了忘記名字外，甚至連人都不認得，就連親人也不認識。廖家麟解釋，阿茲海默症的病理可能包括類澱粉蛋白沉積、神經損傷等，導致包括記憶、語言、判斷力、日常生活等各方面功能全面受損，而非單純只是叫不出名字而已。

看更多：失智症可能提早發現？Tau蛋白篩檢最多可提早10年！擴大臨床試驗中

腦部病變、藥物副作用等也要考慮

廖家麟說明，其他可能導致突然叫不出名字的病理因素還包括：曾發生小中風或頭部外傷導致腦部實質病變。或是巴金森氏症、水腦症等腦神經退化疾病影響注意力和記憶，另外老年憂鬱等身心疾病造成類似失智症的表現。

而甲狀腺功能低下、維生素B群缺乏等營養不良問題；長期服用鎮靜安眠藥等藥物的副作用。

尤其是很多人都有失眠的問題，如果長期服用安眠藥，有些藥物會影響人的反應，不僅反應變慢，也可能會影響記憶和認知功能。

訓練記憶力有妙招 生活作息均衡很重要

對於偶爾叫不出朋友名字卻認得人的情形，廖家麟建議可以透過認知功能訓練來改善，例如玩記憶遊戲、背誦單字等，藉由刺激大腦活化來提升記憶力。此外，規律運動和社交活動也很重要，有助於促進身體與大腦的連結。

飲食均衡多元也是關鍵，廖家麟指出，老年人可能因為經濟或方便因素，長期吃同樣的食物，導致營養不均衡，缺乏維生素B群、抗氧化物等，可能加速腦神經退化。適度補充魚油、Omega-3等營養素，搭配地中海型飲食，有助於減緩記憶力衰退。

充足睡眠和壓力管理也不容忽視，廖家麟表示，長期壓力可能損害海馬迴等腦區，但老年人往往較難參與冥想、瑜伽等紓壓活動。至少維持規律作息、均衡飲食、適度運動和社交，有助於減少神經退化問題。

症狀嚴重別輕忽記憶衰退警訊

廖家麟提醒，若出現連熟人都不認得、反覆講述同樣的事、經常迷路、短期記憶嚴重衰退等情形，可能已超出正常老化範圍，需考慮病理性因素，應及早就醫評估。

至於壓力大或太忙導致偶爾忘東忘西的情形，廖家麟認為可歸因於壓力過大，建議透過筆記、手機提醒等方式加強記憶，並適度調整生活步調，兼顧身心健康，避免壓力影響認知功能。

看更多：失智、巴金森和體重有關？年紀大想預防神經退化性疾病 這體型最好

◎ 圖片來源／長興影視提供

◎ 諮詢專家／廖家麟醫師

更多健康2.0報導

植物人奇蹟甦醒！腦傷復甦新希望 1療法幫大腦重新通電

中山商圈砍人案傷者是HIV愛滋病患 疾管署急尋「接觸血液者」：快打1922

急診醫魂燃燒！北捷災難現場暖醫父女檔 聚餐變救人 市長尋人致謝



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章