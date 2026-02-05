白冰冰「紅包場」慰勞團隊 豪撒百萬！自嘲口袋鬆鬆

白冰冰在尾牙上介紹子弟兵給大家認識。民視提供



白冰冰製作、主持的民視《超級冰冰Show》上周蟬聯收視冠軍，今（2╱5）她大撒紅包慰勞幕前幕後工作人員，她笑稱：「演藝圈的尾牙宴，也就是紅包場！」被問發出去多少紅包錢？她說：「一定跑不了百萬以上啊！還有今天因為工作沒有到現場來的同仁，也要為他們準備，1年1次，大家高興就好，今天的我口袋鬆鬆，但感動滿滿。」

白冰冰大撒紅包慰勞幕前幕後工作人員。民視提供

去年冰冰家族繳出漂亮成績單，白冰冰也在尾牙上介紹子弟兵給大家認識，尾牙由「台一線」東諺、阿玟主持，首先登場的是創作才子明亮，他為民視寫了新歌〈台灣的目睭〉，並在現場帶領全體歌手大合唱拉開序幕。此外，蔡家蓁、蔡亞露、陳思瑋、「Give me five少女隊」、曾瑋中、麗小花、唐儷、楊哲、林奕妘、周氏兄弟、董至成、曾昱嘉、楊惠絜和孔鏘老師也到場同歡。

廣告 廣告

緊接著本土女團「Give me five少女隊」帶來活力四射的歌曲〈恁仔細〉，模仿大師董至成也與蔡亞露合唱2月9日才上架的新歌〈來都來了〉，白冰冰也特別公布將安排蔡亞露與曾昱嘉合作的喜訊，熱鬧非凡。

更多太報報導

謝欣穎勾手王柏傑親解復合真相 套透視薄紗曝床伴

Jisoo「渴望心跳加速的感覺」 徐仁國陪玩虛擬戀愛

天心分隔韓籍尪331天崩潰 急奔身心科求「給我藥」