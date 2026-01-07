白冰冰「被打到17歲」 淚訴：媽媽根本不愛我

白冰冰以1998年《春天後母心》畫面加上AI技術拍攝〈阿母哪會攏無睏〉MV。長興影視提供



白冰冰為《豆腐媽媽》作詞、演唱主題曲〈阿母哪會攏無睏〉，原以為是描寫她與母親的感人故事，沒想到她卻自爆：「小時候媽媽根本不愛我，我寫的是幻想中的好媽媽。」還透露從小是媽媽的出氣筒，「我在家一直被打，打到17歲，別的小孩她都不打，就只打我1個」。

出生基隆的白冰冰，父親是肥料廠工人，家中有10個小孩，她排行老三，小時候家裡窮，她得幫忙做家事，「以前那個年代沒有瓦斯、自來水，升火要砍柴或用煤炭，煮飯要去水井打水，我從7歲開始，就要去水井打水，去山上劈柴、撿煤炭」。

而白冰冰形容媽媽就像「無敵鐵金剛」，都不用睡覺，當孩子睡了後要整理家務，在孩子起床前就做好早餐，她17歲就出來賺錢，被問媽媽是否也如她歌詞中寫的曾為她煩惱到徹夜未眠？她淚訴：「我媽媽從來不曾這樣對我。」

雖然至今白冰冰對媽媽仍充滿遺憾和不解，但這不影響她孝順媽媽，她一肩扛起負責媽媽的生活所需，媽媽晚年也特別依賴她，93歲時在她的懷中病逝。

