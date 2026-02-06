白冰冰「超級冰冰Show」開紅盤 尾牙上百萬元紅包犒賞員工
資深藝人白冰冰主持「超級冰冰Show」開紅盤，今天席開20桌，準備上百萬元紅包犒賞工作人員。她說人生70才開始，她現在才開始新的人生，稱曾走過人生低谷，現在積極學新事物、提攜後輩，過得很開心。
白冰冰今天宣佈成立白冰冰全省歌友會，他，帶著約40名旗下子弟兵出席尾牙，她表示，28年前因遭遇女兒遇害，長達8年以淚洗面，過年的時候一定會幫女兒擺碗筷、添飯菜，但吃一吃就哭出來，直到某一天因為信仰和朋友相伴走出低谷，決心出門工作，現在她看著旗下子弟兵燦爛，也感到很窩心，「如果大家願意親近我，我這短短手，都會給予大大的擁抱」。她貼心的說，我是獨居老人，某個角度看，也是她們陪伴我。
白冰冰說，「我紅包發得很開心，要讓大家皆大歡喜，現在我正業是唱歌、主持，副業是投資電影、拍劇，我物盡其用，很多人問我怎麼保養，我壓力大睡眠不足，但我很過癮，我不要醫美，老是必然的，就是面對迎接」。
董至成也現身尾牙表演，這次他和歌手蔡亞露一起合唱當唱跳歌手，歌曲還有rap部分，董至成笑說，到了60歲還要唱跳，真是要他命。合作蔡亞露則透露說，錄音的時候，董至成唱5分鐘就要休息30分鐘，不然會太喘。
