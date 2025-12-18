白冰冰一開心就當「付費導遊」 帶子弟兵遊山玩水老地方

【緯來新聞網】白冰冰主持民視《超級冰冰Show》上周蟬聯全台收視冠軍，趁著空檔帶著班底「台一線」阿玟、東諺、陳思瑋、蔡亞露、胡子萱到苗栗一日遊，並拍攝YouTube頻道《誠懇逗陣》分享，到了度假酒店泡湯消除疲勞，她笑說：「這裡的房間有電動麻將桌，我上次來的時候，一晚沒睡，也沒去泡湯，大家都到我的房間打牌。」

白冰冰開心騎水上自行車。（圖／長興影視提供）

一日遊的行程，第一站是苗栗一日遊必去的景點，目前正在試營運的明德水庫水陸空遊憩區，白冰冰一行人首先搭遊湖船開啟山水之旅，這也是電影《魯冰花》的取景地，登上海棠島後，喝著擂茶、欣賞客家擂茶舞蹈，別有一番風味。



第2站到入園免門票的竹南啤酒廠，是台灣最大的啤酒廠，將工廠公園化，不但有啤酒發酵的彩繪裝置藝術，還有老煙囪改造而成「18天生啤酒」裝置藝術，並可以參觀啤酒文物館，還能逛商品展售區，白冰冰邊逛邊買、滿載而歸。

陳思瑋（左起）、胡子萱、白冰冰、蔡亞露、台一線阿玟、蔡聖偉登上海棠島喝茶看表演。（圖／長興影視提供）

在巧克力雲莊，白冰冰、蔡亞露、胡子萱整個少女心噴發，品嘗巧克力和草莓製成的甜點，還去參觀無毒草莓園、有機水蜜桃園和住宿環境，開心到蔡亞露在莊園熱舞、胡子萱秀跆拳道，3人還在鎮園之寶象腿樹前搞笑拍照，並決定下次要來規畫2天1夜的行程。



男生團則進行三義舊山線鐵道自行車之旅，舊山線是1908年建造完成，沿途會經過勝興車站、有著百年鐵道故事燈光投影的二號時光隧道、33公尺高的魚藤坪鐵橋，從高空看龍騰斷橋古蹟遺址、南斷橋秘境，十分愜意。

