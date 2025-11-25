白冰冰29歲美照被翻出！仙氣逼人網驚「撞臉周子瑜」 本尊發聲：實在不能比
四季線上／陳軒泓 報導
現年70歲的白冰冰，平時靠著保養和樂觀的心情維持狀態，秉持熱愛舞台的精神持續活躍於演藝圈，並將個人演藝生涯的經驗無私傳承給後輩，目前手中主持的《超級冰冰Show》更能見她神氣飛揚的樣貌，近日隨著TWICE旋風登台，被網友戲稱「TW ICE」的白冰冰也順勢成為演唱會外的議論對象，她41年前嫩照再被翻出，與周子瑜放在一起比對還真有幾分相似，也令人不禁大讚白冰冰當年如仙女般的氣質，真的很漂亮。
白冰冰分享這段趣事，發文首先恭喜周子瑜回饋故鄉的演唱會大成功，對於網路上把二人一起比較的事情，她先是誇讚周子瑜青春洋溢，美麗又自帶巨星的氣場，接著表示當年的自己是從貧困鄉村努力蹦出來，還略帶些鄉土氣，謙虛地說：「實在不能比」。
而白冰冰也有感於周子瑜在南韓發展的艱辛，提到自己過往的演藝經歷：「一樣是從小在外地打拼，隻身在日本，忍受孤獨，嚴格訓練的我，就是不如子瑜的堅強與韌性！」，她讚美對方的勇敢才有如今的巨星風範，同時也給予周子瑜和其團員祝福，願TWICE成為世界最閃亮的巨星，最後她再次感謝網友對她的高度評價，不忘幽默表示：「平常已經不太修邊幅的我，今後出門時，得更慎重注意自己的外貌形象。」
【看更多】
68歲陽帆有新身分？《超級冰冰Show》主持再現一技能 白冰冰看傻喝斥：不要亂
「北原山貓」兒子吳亦偉暴瘦17公斤！ 中年赴港再拼《好聲音》 真實年齡令人意外
前新聞主播轉戰演藝圈！ 跨界有成再迎新身分 曝「5分鐘飆440萬」超猛經歷
【綜藝精選】《超級冰冰Show》好歌一次聽▶️最新內容立即追
【FastTV飛速看】精彩節目24HR不中斷直播👉點擊前往
更多四季線上報導
《好運來》王瞳13歲剛出道「青澀嫩照」流出！網友嚇呆：都沒變
網友挖出25年前《親戚不計較》片段！驚呼台詞「預言100%成真」：台灣拿下奧運舉重金牌
回味坣娜深情好聲音！經典綜藝《豬哥會社》意外爆出烏龍事件 再添難忘一幕
其他人也在看
網黃好市多貨架「當眾掀奶」自嘲賣身救荷包 網友：這是我們可以看的嗎？
好市多黑五原本是全民瘋搶衛生紙、家電的大日子，沒想到今年卻被一名網黃硬生生搶走話題焦點！台灣一名擁有逾30萬粉絲的長髮辣網黃，24日竟趁著黑五人潮爆棚、賣場擠到水泄不通時，直接鑽進寵物食品區貨架，還當眾掀衣露胸拍照，尺度之大讓不少民眾驚呼「來黑五買東西，還順便看表演？」此舉瞬間在網路瘋傳，討論度直接蓋過折扣商品，成為今年黑五最「吸睛」事件。鏡報 ・ 6 小時前
「網黃」大膽鑽貨架裸胸 好市多：將報警偵辦 禁止再次入場
好市多（Costco）「黑五購物節」年度大促銷登場，賣場湧入搶購滿滿人潮，網路卻傳出1名「網黃」大膽鑽入賣場寵物食品貨架，掀起上衣裸露胸部拍照，還上傳社群貼文自嘲「逛了兩圈發現錢不夠，乾脆把自己賣掉」，引起網路熱議。好市多強調，若相關行為經查屬實，將移請警方偵辦，以維護其他會員不受違法干擾的權益，也自由時報 ・ 5 小時前
好市多黑五「網黃架上露胸」拍照：把自己賣掉 官方震怒：禁止再入場
台灣好市多「黑色星期五購物週」24日開跑，超優惠價格天天吸引大批會員進場掃貨。然而，擁有上萬追蹤的人氣網黃卻選擇在黑五開跑首日混進賣場內掀開上衣裸露胸部拍下照片，上傳至X（前推特）平台，在網路上引起熱論；對此，好市多回應已禁止該名女子再次進入。同時強調，若相關情節查證屬實，將移請警方偵辦，並呼籲會員共同維護良好消費環境。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
致災降雨釀洪患 泰馬災情慘重
連日強降雨在泰國和馬來西亞造成嚴重災情，泰國南部10個府和馬來西亞8個州的部分地區淹水及腰，受災地區綿延數百公里，其中泰國200萬人受災、至少8人死亡，南部商業重鎮合艾出現300多年來最大降雨受災...大愛電視 ・ 1 天前
50名「董座貴婦團」應援！白冰冰突離開台灣哭了：我一輩子的朋友
白冰冰今年邁入70歲，從未因歲月讓自己腳步停滯不前，堪稱演藝圈的不老傳奇，日前她前往馬來西亞舉行「佳樂之夜金曲演唱會」，50多名台灣粉絲特別組團前往應援，讓白冰冰在台上感動哽咽，她說：「我的粉絲很多是董事長、貴婦，看到他們蹲在地上準備布條和燈牌，我怎麼可能不感動，你們是我一輩子的朋友。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
慘了！枕頭丟自助洗衣機爆開 當事人忙撿棉絮
慘了！枕頭丟自助洗衣機爆開 當事人忙撿棉絮EBC東森新聞 ・ 1 小時前
信義區找人「妹子秋冬三件套」都一樣！ 網笑翻：公發的嗎
信義區找人「妹子秋冬三件套」都一樣！ 網笑翻：公發的嗎EBC東森新聞 ・ 1 小時前
演藝圈震驚！「鐵獅玉玲瓏」創作靈魂人物離世 數十年演藝生涯畫下句點
台灣傳統藝術界再傳噩耗，《鐵獅玉玲瓏》祖師爺之一、國寶級大師陳寶貴於昨（24）日辭世，享壽86歲，文化部已正式證實此訊息。陳寶貴一生致力於說唱藝術與歌仔戲，對台灣表演藝術影響深遠，藝壇上下哀悼不已。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
沒有中國人背鍋了！網友曝旅日見聞 台灣人素質掀熱議
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導近期中日關係緊張，旅日中國遊客大量減少。一名網友結束9天沖繩之旅後有感而發，稱沒有遇到中國遊客，但也因此看見許多...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
找到了! 九龍太子宮"卯兔星君"失竊 警逮3賊送辦
南部中心／綜合報導台南市下營區九龍太子宮，一尊市價約600萬元的卯兔星君神像，14號遭到竊賊闖入宮廟偷走，經過警方成立專案小組，兵分多路，終於在高雄、台中等地，抓到3名竊賊，並追回神像，全案訊後將以刑法加重竊盜罪移送法辦。警方成立專案小組，交叉比對監視器畫面，鎖定涉案車輛，掌握3名竊賊身份，兵分多路逮人。（圖／翻攝畫面）員警小心翼翼捧著神像，回到警局，這尊由台南市下營區九龍太子宮供奉，失竊超過一週的＂卯兔星君＂神像，終於得以回家。國寶級木雕大師陳啟村表示，當然很高興啊 ，感謝神明的庇佑，台南市政府還有文化部，神像失竊期間的關懷。員警小心翼翼捧著神像，回到警局，這尊由台南市下營區九龍太子宮供奉，失竊超過一週的＂卯兔星君＂神像，終於得以回家。（圖／翻攝畫面）回顧14號凌晨，竊賊闖入宮廟，把「卯兔星君」神像偷走，廟方氣得報警，警方立刻成立專案小組，交叉比對監視器畫面，發現竊賊行竊前，先到宮廟後方探路，接著進到宮廟，不到幾分鐘時間，神像就不翼而飛，警方鎖定涉案車輛，掌握3名竊賊身份，兵分多路，在高雄、台中逮人，這才順利找回神像。台南市警察局麻豆分局副分局長劉行五表示，經過過濾比對，鎖定涉案車輛，並掌握犯嫌行蹤，分別在台中市及高雄市，拘提楊姓、陳姓等三名竊嫌到案，並起獲失竊神尊，全案偵訊後依刑法加重竊盜罪，移送台南地檢署偵辦。失而復得的神尊金身，出自國寶級木雕大師陳啟村之手，頭髮以彩繪敷色，外加部份金箔，設計特殊，市價約600萬元，神像被偷後，木雕大師陳啟村最擔心的就是金身損壞，還好文化部允諾，會幫忙修復。國寶級木雕大師陳啟村表示，因為這個不是一般普遍性可以模仿的作品，所以這個轉賣的難度是比較高的，文化部文資局也致電給我，找到有所損壞的話，文化部也會協助修復。警方全力追查，終於順利抓到竊賊，也把神像歸還給宮廟，讓神明得以回家。原文出處：找到了! 九龍太子宮"卯兔星君"失竊 警逮3賊送辦 更多民視新聞報導南市府怒了！烏樹林火警竟遭扯「故意放火」陰謀論 7點聲明曝光九龍太子宮600萬"卯兔星君"金身落難! 竊賊抱走神像行竊「珊瑚媽祖」犯嫌身分曝光 在當地做八大缺錢花「還沒銷贓就被抓」民視影音 ・ 2 小時前
第8個小孩誕生！陳怡蓉結婚9年「不到3次」自誇好老婆
【緯來新聞網】陳怡蓉與醫師老公薛博仁結婚9年迎接「第8個小孩」證生，夫妻倆經營的醫美集團在林口展店，緯來新聞網 ・ 4 小時前
黑五血拚前必看！好市多9大最雷商品曝光 這1肉品硬如狗糧
末購物季來臨，美式賣場好市多（Costco）一年一度的黑色星期五（Black Friday）活動正式開跑。好市多以商品多元、價格實惠深受消費者喜愛，但仍有部分商品讓忠實老會員大失所望。外媒報導整理了資深顧客的集體反饋，點名了9樣最不推薦的「地雷」商品，提醒消費者避雷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
驚！新北知名月子中心「年底熄燈」媽媽們不捨：住過回不去 業者曝原因
少子化浪潮席捲下，婦產科、坐月子中心、嬰幼兒用品店無一倖免。北市汐止區知名的慈心產後護理之家也將於今年底歇業，讓不少曾經入住的媽媽不捨。《三立新聞網》致電業者，業者坦言，因為少子化趨勢，近90床的大規模營業，確實產生困難，因此將營運至12月31日止。三立新聞網 setn.com ・ 25 分鐘前
中國人不去日本「改來台灣」？只帶4400元想玩3天 全場噓爆
近來中日關係緊張，中國官方呼籲，中國公民近期避免前往日本旅遊，如今也有約54萬張赴日機票遭取消。現在有不少中國人改去韓國，甚至選擇改飛台灣。一名中國網友還發文提問，想帶1000元人民幣（約新台幣4427元）來台灣玩3天，不知道夠不夠？結果文章曝光，馬上被全場噓爆。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
陽帆出道將滿45周年「宣布重拾麥克風」 2026大港開唱首波嘉賓
2026 大港開唱將於 3 月 21、22 日在高雄駁二藝術特區盛大登場。主辦單位 25 日釋出首波演出陣容，其中最吸睛的莫過於邀請到台灣藝能界的視覺系先驅陽帆，預告將帶來一場結合音樂與綜藝的跨世代合作舞台，再次展現大港獨家的特別企劃魅力。明年也是大港開唱邁入二十週年，主辦單位出日音樂透露，將準備一系列驚喜回饋樂迷。他們說：「從 2006 年在港邊種下這顆音樂祭的種子，如今已長成一片美麗風景，歡迎大家回來相聚，為人生再好好乾一杯。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
鋼市一好三壞 中鋼衝刺外銷
中鋼董事長黃建智在25日法說會上，以「一好三壞」形容目前鋼市，中鋼將持續發展高毛利的精緻鋼品扭轉營運劣勢。近期中鋼股價一路走低，股東人數卻持續攀升，截至25日逾131萬人，股價收17.8元，引發市場對這檔老牌存股的討論。工商時報 ・ 13 小時前
吳淡如遭酸「靠運氣致富」霸氣反嗆：你相信貴人陪我60年？
作家兼主持人吳淡如近日在社群分享理財觀，強調錢自己管的重要性。她也以自身經驗提醒大眾，不要過度依賴他人處理財務，更直言外界常把成功歸因於「貴人運」，讓她忍不住提出反思。吳淡如在貼文中寫下：「理財其實很簡單，第一個原則叫錢自己管，不要交給別人。」她指出，不論黑道、白道、合法或非法的代管者，「都很貪婪」自由時報 ・ 6 小時前
官宣離婚9個月！陳曉暴瘦憔悴現身 新劇撞檔前妻陳妍希引熱議
陳曉主演的新劇《大生意人》是他時隔8年的古裝作品，今（25）日起在央視八台與串流平台聯合播出。《大生意人》是一部古裝商戰劇，陳曉飾演一名於晚清年間遭陷害流放的讀書人，在落難中憑藉智慧與縝密布局，建立屬於自己的商業帝國。據了解，由於陳曉為這部戲主動減重超過10公...CTWANT ・ 1 天前
馬來西亞大豪雨成災 7州逾萬人撤離家園
本報綜合外電報導 馬來西亞國家災害管理局說，受到大豪雨引發的水災影響，…中華日報 ・ 1 天前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前