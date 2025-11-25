白冰冰29歲美照被翻出！仙氣逼人網驚「撞臉周子瑜」 本尊發聲：實在不能比

四季線上／陳軒泓 報導

現年70歲的白冰冰，平時靠著保養和樂觀的心情維持狀態，秉持熱愛舞台的精神持續活躍於演藝圈，並將個人演藝生涯的經驗無私傳承給後輩，目前手中主持的《超級冰冰Show》更能見她神氣飛揚的樣貌，近日隨著TWICE旋風登台，被網友戲稱「TW ICE」的白冰冰也順勢成為演唱會外的議論對象，她41年前嫩照再被翻出，與周子瑜放在一起比對還真有幾分相似，也令人不禁大讚白冰冰當年如仙女般的氣質，真的很漂亮。

白冰冰（左）年輕舊照被網翻出，被說撞臉周子瑜（圖／翻攝白冰冰FB、周子瑜IG）

白冰冰分享這段趣事，發文首先恭喜周子瑜回饋故鄉的演唱會大成功，對於網路上把二人一起比較的事情，她先是誇讚周子瑜青春洋溢，美麗又自帶巨星的氣場，接著表示當年的自己是從貧困鄉村努力蹦出來，還略帶些鄉土氣，謙虛地說：「實在不能比」。

周子瑜帶TWICE成員回家鄉高雄開唱（圖／翻攝周子瑜IG @thinkaboutzu）

而白冰冰也有感於周子瑜在南韓發展的艱辛，提到自己過往的演藝經歷：「一樣是從小在外地打拼，隻身在日本，忍受孤獨，嚴格訓練的我，就是不如子瑜的堅強與韌性！」，她讚美對方的勇敢才有如今的巨星風範，同時也給予周子瑜和其團員祝福，願TWICE成為世界最閃亮的巨星，最後她再次感謝網友對她的高度評價，不忘幽默表示：「平常已經不太修邊幅的我，今後出門時，得更慎重注意自己的外貌形象。」

