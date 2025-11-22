白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導
南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。
先前一名網友在社群上分享白冰冰（右）41年前的超仙美照，年輕時的美貌讓網友驚嘆「真的有像TWICE周子瑜（左）」。（圖／翻攝自臉書粉專《白冰冰（白雪嬅）》、IG ＠thinkaboutzu）
先前有一名網友在臉書粉專分享白冰冰41年前的年輕照片，並寫道：「1984年，當年29年華的蓋高尚美女。」照片中，白冰冰身穿純白洋裝、長髮披肩，小巧的鵝蛋臉配上自信的笑容，清純又帶仙氣的氣質，讓網友認為白冰冰年輕時與TWICE的周子瑜有幾分相似。事後，白冰冰也在自己的臉書轉發這些舊照，並表示感謝網友找到她的「經典畫面」。她說，這張照片差不多已有40年歷史，看到年輕時自己飛揚的神情，讓她回想起當時對未來的憧憬。
相片曝光後立刻引發網友熱議，許多網友表示白冰冰年輕時真的很漂亮，難怪會去日本發展。（圖／翻攝自臉書粉專《白冰冰（白雪嬅）》）
照片曝光後，網友們也留言表示：「TW ICE！！」、「就是周子瑜」、「以前真的漂亮，難怪去日本發展」、「昭和美女」、「年輕時期真的是一朵花」、「當年去日本是走偶像路線的」、「到現在我還是覺得白冰冰很美」、「好有仙氣的漂亮女孩」、「冰冰姊年輕到現在還是那麼美喔」。更有網友替白冰冰製作一張仿TWICE此次演唱會海報風格的宣傳照，上面打上「TW ICE」字樣，讓白冰冰大讚：「網友的創意令人莞爾。」
白冰冰（左）對於網友說自己年輕時與周子瑜（右）有些相像，感到十分開心。（圖／翻攝自臉書粉專《白冰冰（白雪嬅）》、IG ＠thinkaboutzu）
網友認為白冰冰（左）年輕時的神顏，完全不輸現在當紅的女子團體。（圖／翻攝自臉書粉專《白冰冰（白雪嬅）》、IG ＠thinkaboutzu）
