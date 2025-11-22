白北市缺母雞 黃國昌對四席議員連任有信心
[NOWnews今日新聞] 2026地方選戰，民眾黨與民進黨要派誰挑戰台北市長蔣萬安仍未確定，民眾黨主席黃國昌今（22）日被問到如果不推出派出市長候選人是否擔心議員席次不增反減，黃國昌表示，對民眾黨4位的議員的連任充滿百分之百的信心，甚至「4+2」全壘打都可以達成目標。
民眾黨台北市黨部今日上午在新北投捷運站後方七星公園舉辦「台灣有愛 民眾溫情 士北有姐 寒冬送暖」 活動，北市議員「學姊」黃瀞瑩、民眾黨秘書長周榆修、前主席柯文哲的妻子陳佩琪都出席活動，黃國昌並於會前受訪。
媒體詢問會不會擔心說如果民眾黨北市不推出母雞的話，可能在議員席次選舉的部分會不增反減？黃國昌說，不會啊，他覺得學姊過去在議員的這幾年當中，她的表現是有目共睹，不僅僅在議會裡面為民發聲，監督市政有理有據，而且從今天的活動可以看得出來，學姊在基層也是扎根非常非常的深。
黃國昌說，他對於現在台灣民眾黨4位的議員的連任，充滿百分之百的信心，展望2026年相信台灣民眾黨在台北市「四加二」全壘打絕對是可以達成的目標。
黃國昌表示，至於台北市市長選舉的部分，他跟國民黨主席鄭麗文對於接下來的合作，雙方都有相當高的誠意跟善意，相信等到進一步的磋商了以後，就一步一步往前走。但最重要的還是在這個過程當中，能夠得到更多民眾的信任跟支持。
