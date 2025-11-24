白北市議員「4＋2」衝突藍拚單獨過半？黃國昌：讓綠席次變少就可達成

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

佈局2026選舉，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌19日進行高峰會，宣布雙方智庫對接、鋪陳藍白合。黃國昌日前說，民眾黨希望在台北市議員選舉「4＋2」全壘打，國民黨台北市黨部主委戴錫欽則表示，尊重民眾黨提名策略，國民黨也會衡量各區實力「務必單獨過半」，外界質疑藍白合恐出現變數。黃國昌今（24日）強調，「就讓民進黨的席次變少，就可以達成了」，不會讓藍白合出現變數。

黃國昌上午召開「詐領千萬分十年還？罪證確鑿檢調沉睡！」記者會，會後接受媒體聯訪，被問到怎麼看民眾黨希望在2026北市議員選舉「4＋2」，但戴錫欽卻說國民黨拚單獨過半？是否讓藍白合出現變數？

黃國昌直言，「不會讓藍白合出現變數，這兩個目標要達成很簡單，就讓民進黨的席次變少，就可以達成了」。

媒體又問，怎麼看鄭麗文昨去雲林縣，表態支持立委張嘉郡選雲林縣長，另金門縣長也有立委陳玉珍有意參選，這樣的話，民眾黨在其他縣市還有可能有被禮讓空間？黃國昌回應，有關在2026年地方選舉跟國民黨彼此之間的合作，還是按照既定步伐，第一個，先談政策、價值跟願景，因此，目前雙方智庫要相互聯繫、怎麼樣能夠順利對接，針對大家所關心地方治理上應優先推動的議題，提出我們的政策主張，看大家是否有共同努力推進的目標。

黃國昌說，第二部分，在這前提之上，現在去談有關於縣市長，可能還有一些太早，因為正常程序應該是，兩個各自的政黨彼此相關提名、甚至徵召作業，每個政黨有其主體性，就先進行；如果提名、徵召有重疊的部分，看透過怎麼樣方式，是否有可能相互的合作。

黃國昌表示，他跟張嘉郡、陳玉珍其實在立院常常碰到，都是在立法院的好同事，她們在立院表現也非常好，不管是2026年有關地方選舉，這牽涉到政黨跟政黨的合作、以及合作機制的部分，這可能要等到路一步步往前走 ，不用那麼急，馬上跳到一些特定縣市說是不是只有國民黨會推出候選人，民眾黨一定不會推出候選人？還沒有必要在前面一些程序、該談的事情還沒談完之前，就直接跳到特定縣市的結論上。

