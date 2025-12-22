「白博士」空降海委會年薪破百萬 基層爆：整天躲天台講電話

海洋委員會主委管碧玲於2023年上任後評價褒貶不一，根據《CTWANT》接獲海委會基層爆料，偏綠民調公司「雨晴指標行銷股份有限公司」創辦人「白博士」白邦廷在管碧玲時代進入海委會擔任專委，年薪至少百萬元起跳，但卻時常待在天台講電話，引發基層質疑。

海委會專委白邦廷。（圖／CTWANT）

白邦廷為淡江大學外交與國際關係學系兼任教授，學術專長包括中共解放軍戰略、習近平思維分析、中共對台戰略等研究，曾與英系大將、台灣自由選舉觀察協會榮譽理事長洪耀南共同撰寫多篇論文，親綠色彩鮮明。他曾在台灣世代智庫擔任研究員，並於2022年7月以「白博士」稱號創立雨晴指標行銷股份有限公司，該公司發表的親綠數據曾引發爭議。

白邦廷目前在海委會海域安全處擔任專門委員，為簡任官等，位階在第十職等到第十一職等之間，與主任和高級分析師同級，較科長、技正和視察等專業單位都高一階。知情人員透露，白邦廷在2024年5月20日總統就職後便到海委會報到，突然空降讓基層議論紛紛，查詢其背景後才恍然大悟。白邦廷於2024年11月從雨晴民調辭掉董事長職務，改由現任負責人李秀美接手。

知情人士指出，白邦廷身居高位卻不用案牘勞形，平時最大的工作不是在辦公室批改公文、參加會議，大多數時候都花在天台上。知情人士表示：「他每天都很忙，常在天台講電話。」白邦廷在天台戴著藍芽耳機講電話往往數十分鐘起跳，更會刻意避開其他同事。

海洋委員會主委管碧玲。（資料圖／中天新聞）

知情人士透露：「大家都知道他是主委愛將，誰又敢說什麼？」白邦廷背景鮮明，在無聲中告訴大家他「背後有人」，基層只敢在背後議論紛紛，認為其高位是政治酬庸結果，看著人民納稅錢花在「空降部隊」上也只能敢怒不敢言。對此，海委會回應，白邦廷專業且受長官肯定，其他部分都沒有疑慮。

