白卡保險醫生只看少數患者或不看診 民眾：別生病

俗稱「白卡」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)透過私人保險公司服務7000多萬低收入美國民眾，「華爾街日報」17日報導，白卡參加者發現許多保險公司系統內名單上的醫生只接受少數門診病患，甚至不看診，要看病時經常掛不到號，或者必須長時間排隊等待。

報導指出，根據聯邦與各州資料分析，某些列在白卡系統內的醫生，被掛名在根本沒有在當地工作的州或城市。某些醫生雖然收白卡，但提供給白卡患者的掛號較少，因為白卡服務的給付比透過雇主提供的健保更少。某些醫療機構則對白卡看診掛號訂定限制，或者不接受白卡初診患者掛號。

治療較複雜疾病的專科醫生，在白卡保險系統裡占比更少。精神科醫生、眼科醫生、皮膚科醫生等特定領域，雖然有在白卡保險系統掛名，將近半數醫生卻完全未為白卡患者看病。

衛生部發言人說，已經加強對保險公司系統名單與醫生名單的檢視。各州政府官員則說，政府合約明文規定保險公司須讓白卡病患掛得到號。如果州府發現保險公司未為白卡患者提供足夠醫師，可以依法開罰。以佛羅里達州為例，佛州政府從2018年到2023年間，對白卡保險公司總共罰款340萬元。

不過，州府的訊息通常來自保險公司自行申報，大型保險公司因此推出根本不存在的「幽靈系統」(ghost networks)應付了事。

康西哥(Centene)是規模最大的白卡保險公司，去年收到政府提供的白卡計畫經費約有840億元，聯合健保集團(UnitedHealth Group)的白卡部門營收約有810億元。Elevance保險以及CVS健康(CVS Health)旗下的安泰(Aetna)也是白卡計畫的主要保險公司，業務橫跨多州。

住在德州韋科(Waco)的60歲白卡患者魏特菲德(John Whitfield)，今春被當地診所醫師轉診給風濕病科醫生。魏特菲德的康西哥保險系統顯示附近有七名風濕病科醫生，但沒有醫生接受白卡新患者掛號。

魏特菲德沒有能力自費就醫，直到9月才找到離家90哩的一名醫生。他表示經過這次事件，獲得的教訓就是「不要生病」。

