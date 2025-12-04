白卡大變革 移民身分不符恐失醫療福利

白卡申請與家庭人口、年收入有關。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）2日鼓勵居民，在2025年底前加入加州醫療補助計劃（Medi-Cal），俗稱白卡。貝斯警告稱，從明年1月1日起，19歲及以上移民身分不符合要求者，將無法享受白卡全額福利。

據NBC等多家媒體報導， 2日新聞發布會，貝斯與衛生官員共同討論白卡資格的變化。為應對即將到來的重大調整，洛杉磯市長基金會將啟動外展工作，幫助居民12月31日前提交白卡申請。

貝斯表示，醫療保健費用是導致人們流落街頭的主要原因之一，預防無家可歸，是應對這場人道危機的關鍵所在。她敦促所有符合條件的洛杉磯居民，在1月1日資格要求變更前加入白卡計劃。

廣告 廣告

洛杉磯市長基金會與市長辦公室關係密切，兩年前，基金會啟動「我們是洛杉磯」（We Are LA）項目，幫助面臨驅逐風險的居民獲得白卡、食品援助、兒童保育和法律援助等。

參與此項目的專員，提供一對一支持，幫助個人和家庭填寫複雜的社會服務申請表，克服技術和語言障礙。洛市居民可在線上申請白卡醫療補助計劃，或撥打市長基金會「我們是洛杉磯」尋求協助，電話為213-584-1808，個案專員每周七天提供服務。

據加州醫療保健服務部規定，已加入全額白卡計劃者，只要在續保月份完成續保，無論其移民身分如何，都將繼續享有醫療保障。但移民身分不符合要求的人，如果沒有在截止日期前續保，將只能獲得緊急醫療和懷孕護理服務。

該部門將「符合要求的移民身分」定義為：美國公民、已獲得豁免、或已滿足五年等待期的合法永久居民、難民和庇護申請獲批者。「移民身分不符合者」，包括持訪問簽證、學生簽證、或臨時工作簽證入境美國人士（21歲以下除外）；已申請U簽證但尚未核准的人員；獲假釋入境美國不滿一年的人員。

符合收入資格的0至18歲兒童和孕婦，無論其移民身分如何，均可參加全額白卡計劃。該計劃涵蓋整個孕期、以及妊娠結束後一年，包括分娩、流產或終止妊娠後一年。

更多世界日報報導

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人