白告發關說大法官 府：沒施壓

民眾黨主席黃國昌23日前往台北地檢署，遞狀告發府院高層涉嫌不法關說。（杜宜諳攝）

網媒報導指府院在大罷免攻防時，曾請和大法官蔡宗珍有深交的黨政高層出面溝通，民眾黨主席黃國昌23日到台北地檢署告發，呼籲檢方應該進行證據保全，馬上傳喚蔡宗珍作證到底誰來關說，黃並質疑總統府第一時間為何選擇不回應。對此，總統府發言人郭雅慧昨晚表示，對特定媒體沒有查證，以臆測影射方式報導，沒有評論的價值。

黃國昌昨到北檢提刑事告發時表示，上周五憲法法庭有5位「綠色司法屠夫」，完全不顧法律規範，在判決組織不合法的情況下，悍然做出無效判決，這件事情已嚴重踐踏了台灣的民主憲政，跨越了憲政紅線。

他指出，過去這段時間，非常多的公民都在感慨，所謂的大法官和憲法法庭，開一個會，連社區管委會都不如，在不足法定人數的情況下，竟然自己宣布自己不受法律任何拘束，愛怎麼幹就怎麼幹。

但他沒有想到更讓人憤怒而遺憾的是，蔡宗珍等3位大法官拒絕參與這個違法組織，媒體後來披露府院指示政黨高層去關說蔡宗珍大法官。黃國昌表示，現在在台灣關說司法是犯罪行為，司法關說不僅是可恥的踐踏司法獨立的行為，更是刑事犯罪行為。

對於總統府22日第一時間選擇不回應，黃國昌質疑「這可以不回應嗎？」痛批現在連大法官都可以找人「溝通」，「這不是關說，什麼是關說？」府院如今敢高調關說司法，是把無權無勢的小老百姓當賤民嗎？民主憲政國家何時墮落到如此可恥程度？

他表示，提出告發是請總統府、行政院，說清楚講明白，是誰去教唆指使、去要求哪一位黨政高層去關說蔡宗珍；也呼籲北檢立刻嚴肅深入的偵辦，不要收案以後，看到是綠色的，就收在抽屜裡面，動都不敢動。同時也請蔡宗珍發揮應有的責任和義務，主動地和北檢說清楚，到底誰來關說？

高檢署主任檢察官陳宏達昨在臉書發文，認為大法官雖有其崇高地位，但程序外的私下接觸，足以動搖裁判的可接受性。他強調，司法如果再拿不出自律與自清的能力，司法公信力就只會一再被政治拉扯反覆凌遲。

陳宏達強調，不論傳聞細節最終真假，只要存在「私下接觸、試圖影響憲法審判走向」的疑慮，傷害就已經開始，因為憲法審判的生命不只在實體結論，更在獨立與中立的「外觀」。

對於外界的質疑和看法，郭雅慧強調，對於司法，總統一直以來的立場都非常清楚，就是尊重司法獨立，不介入個案，並沒有所謂施壓情況。