即時中心／林耿郁報導

美國總統川普再掀爭議。白宮30日公布最新年度難民計畫，2026年美國難民收容上限將被設定為7,500人，從拜登時期的12.5萬人暴減16倍，創下史上最低紀錄，而且明確指出將優先接納「南非白人（Afrikaners）」作為庇護對象。

白人的命才是命？綜合外媒報導，川普在今（2025）年初曾宣稱，南非白人農民遭受暴力攻擊與種族迫害。

與此同時，他1月上任後就簽署行政命令，暫停美國「難民接收計畫（USRAP）」，理由是「優先保障美國人民的資源與安全」。

廣告 廣告

之後，他在2月宣布中止對南非的部分援助，並向阿非利卡人社群（Afrikaner Community）開放庇護。

南非政府對此嚴正反駁，強調該國不存在針對白人的「系統性迫害」，並指出川普的說法「扭曲事實、煽動白人受害情緒」。

南非駐美大使拉蘇（Ebrahim Rasool）更批評川普操作「白人至上主義」，隨後遭美方驅逐出境。

白宮：難民限額符「國家利益」

白宮在《聯邦公報》（Federal Register）公告中指出，限制難民人數「符合人道考量與國家利益」，並補充稱收容對象，可擴及「在其祖國因非法或不公歧視而受害者」。

內部文件顯示，政府亦考慮將歐洲部分群體納入優先名單，例如因反對大規模移民或支持民粹政黨，而遭打壓的右派人士。

各界強烈抨擊

民主黨議員迪克‧德賓（Dick Durbin）與傑米‧拉斯金（Jamie Raskin）發表聯合聲明，痛批該項總統決定，道德上「無可立足」，也缺乏法律效力，更指行政部門未依法諮詢國會，即擅自公告新規定，破壞三權分立原則。

國際救援組織「Global Refuge」執行長維納拉嘉（Krish O’Mara Vignarajah）表示，川普此舉不只降低難民上限，更降低了美國的「道德地位」。當全球各地從阿富汗到蘇丹都有人身陷危難，卻將配額集中於單一族群，等同削弱庇護制度的正當性與信譽。

企業難民倡議組織「Tent Partnership for Refugees」執行長馬爾茲（Gideon Maltz）指出，難民對美國經濟有實際貢獻，尤其有助於緩解勞動力短缺；川普徹底破壞這個制度，「無法讓美國更強大」。

原文出處：快新聞／白命更貴？川普政府難民配額「暴減16倍」 重點庇護南非白人

更多民視新聞報導

台灣駐南非代表處遭降等 經濟部出招「管制半導體晶片出口南非」

南非配合中國打壓！我駐處遭片面降格 經濟部祭晶片制裁回擊

「接獲請求」！台灣晶片制裁南非案 經濟部今宣布暫緩

