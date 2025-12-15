白喊上街對抗綠色暴政 藍不會倒閣

面對行政院長不副署《財劃法》，民眾黨主席黃國昌（中）與黨籍立委15日向全國人民喊話，一起抵抗民進黨的毀憲行為。（鄧博仁攝）

行政院長卓榮泰15日不副署《財政收支劃分法》修正案，創憲政首例。民眾黨主席黃國昌喊話「和人民站在一起」，將號召群眾上街抗議、發出怒吼，結合所有看不下去賴清德總統要稱帝、搞實質戒嚴的力量，共同對抗「綠色暴政」；國民黨文傳會主委吳宗憲也說，依黨主席鄭麗文風格，不排斥任何保護國家體制、人民權益的合法作為。

卓榮泰宣布不副署前，黃國昌則率自家立委在立法院議場前發表聲明，要求賴總統懸崖勒馬，不可為一己一黨利益，摧毀權力分立制度，讓《憲法》變成廢紙。

廣告 廣告

黃國昌表示，若賴清德、卓榮泰繼續一意孤行，一定會接受民意懲罰、歷史審判，「到時民眾黨一定會有相應作為，我們會跟人民站在一起」，絕對無法容許只拿到40％選票的總統想取代立法權，並將所有權力集中在一黨一人身上。

被問到此話是否代表要號召群眾上街，以及是否會邀請藍營參與？黃國昌直言「沒錯！」他強調，台灣民主憲政屬於全體人民，並非任何個人與政黨，當賴清德帶頭毀憲亂政、獨裁成為事實，就是人民發出怒吼並站出來的時候，民眾黨會結合所有看不下去的力量，共同站出來對抗民進黨及賴清德的綠色暴政。

對於民眾黨要上街抗議，吳宗憲指出，目前尚未與鄭麗文討論後續做法，但依鄭的個性與行事風格，任何一種可能性都不能排除，不排斥採取任何合法作法來保護國家體制與人民權益。

吳宗憲認為，上街頭本身就是一個合法的方式，並非違法行為，只要是合法的手段，當然都會是選項之一。至於是否採取相關行動，仍須回歸對社會、對人民是否有利的核心原則。

對於在野打算上街頭，民進黨團幹事長鍾佳濱說，照藍白去年的說法，上街頭勞師動眾，舉個手倒閣，輕而易舉，有必要捨近求遠嗎？對此，國民黨立委羅智強說：「國民黨不奉陪」。