白喊徵召柯文哲到台中 綠酸「人吃米粉，你咧喊燒」

民眾黨中市黨部主委陳清龍拋出不排除徵召震撼彈，市議會民進黨團總召周永鴻14日搬出「人吃米粉，你咧喊燒」俗諺，暗酸藍白各懷鬼胎。（周永鴻提供）

國民黨台中市長提名將於16日協調，相較於民進黨早已敲定，2個月來引發藍白基層焦慮。民眾黨中市黨部主委陳清龍昨拋出不排除徵召震撼彈，甚至喊出柯文哲，台中市議會民進黨黨團總召周永鴻14日搬出「人吃米粉，你咧喊燒」俗諺，暗酸藍白各懷鬼胎，他也「歡迎柯到台中，我們對何欣純有絕對信心」。

針對國民黨「母雞」遲未確定，陳清龍昨拋出震撼彈說，「市黨部若建請柯文哲到台中，那國民黨就麻煩了！」提醒藍營不要忽略「白營徵召」這個變數，勿拖到1月底甚至農曆年前都未定案。

廣告 廣告

周永鴻指出，國民黨兩位爭取提名市長的人選僵持不下，仍未定案，這本是藍營自家的事，民眾黨選在此時大動作放話要推柯文哲出來，應證台灣俗諺「人吃米粉，你咧喊燒」，代表藍白合只是政治算計，兩黨之間各懷鬼胎。

周永鴻更表示，黨團對於民眾黨徵召柯文哲參選台中市長「樂觀其成」，竭誠歡迎柯來台中接受民意檢驗，我們對何欣純有絕對的信心，一定能爭取到市民最大的認同。

【看原文連結】