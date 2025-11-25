白喊「北市議員6席全上」！鍾年晃曝：國民黨禮讓恐釀「1災難」

記者楊士誼／台北報導

2026迎來九合一地方大選，國民黨期望在北市能繼續單獨過半，民眾黨則喊出6席全壘打。民進黨立院王義川今（25）日在三立新聞「前進新台灣」節目表示，國民黨現任者保障提名，民眾黨跑來要求禮讓，這路走不通後陳智菡才會嗆「不然我提名我們的」；資深媒體人鍾年晃也表示，若要禮讓而拿掉新人的一席，恐會導致大量國民黨人加入民進黨「跟你亂」，倒霉的還是國民黨。

王義川表示，雙北的議員都繃得很緊，國民黨的選區要加一、加二都很難。國民黨的邏輯是「不管做的多爛都現任優先」，就是保證提名，「不管你做什麼壞事現任的都提名，想要多提一個，這時候民眾黨就進來說『那你可不可以不要提，那一個就給我們？』」 但國民黨算一算發現民眾黨又不會當選，這一條路走不通以後，陳智菡才會出來嗆「不然我提名我們的，你不要管」。

廣告 廣告

鍾年晃直言，「國民黨讓一席，那請問是讓哪一席？」他表示，國民黨提名制度是「保障現任、確定提名、新人拚一席」國民黨在台北要讓哪一席？松山信義叫戴錫欽不要選，讓給許甫，戴錫欽會不會翻臉？「那叫誰不要選？叫詹為元不要選？」他認為，國民黨現有制度雖然對新人不公平，但好歹就是一個制度；如果決定要禮讓而拿掉新人這一席，恐怕會有大量國民黨人因無法被提名而加入民眾黨。「我就加入民眾黨，我就來跟你亂，那最後倒楣還是國民黨。你覺得這些事情李乾龍想不到？李哲華想不到？」

※上述言論，僅代表節目來賓之立場。

王義川表示，國民黨算一算發現民眾黨又不會當選，這一條路走不通以後，陳智菡才會出來嗆「不然我提名我們的，你不要管」。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

藍推改國籍法！「中配當公職不需放棄國籍」 綠：傅崐萁公開承認親中

王義川嗆「敢去中國喊中華民國立委」？王鴻薇：不需回應台灣國立委言論

「我就是台灣國立委」！王義川：王鴻薇敢不敢去中國喊我是中華民國立委

傅崐萁提了！中配參政免放棄國籍 王義川：難怪說2028不一定有和平選舉

