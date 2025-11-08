白喬茵促參考橫濱發展模式 讓高雄港新生具觀光吸引力
記者吳文欽／高雄報導
高雄市議員白喬茵八日指出，高雄的港口擁有獨特魅力，平日卻相對冷清，或許可以參考日本橫濱的發展模式，營造穩定而持久的觀光吸引力。
白喬茵參訪橫濱，她表示，很多港口城市因為貨運貨櫃化、產業外移、空運發達等因素面臨轉型挑戰，不論是英國利物浦港、日本橫濱港或是我們的高雄港，都逐漸失去昔日繁華的模樣。
白喬茵認為，然而，衰落的港口並非宿命的終點，這些承載商貿往事的港灣空間、倉儲建築、造船遺跡與漁業設施，都是寶貴的文化資產。
白喬茵提到，像是橫濱推動「港未來21」計畫，在港口區域透過低密度的開發方式，將建物修復後轉型為文化與商業設施，成為橫濱的重要地標。
她指出，橫濱港口周圍，是配合地貌風景開發新的觀光景點，包含巨型郵輪博物館冰川丸、能在高速行駛的雲霄飛車上看到港口的橫濱COSMO WORLD、以海洋為主題的八景島海島樂園、還有和我們駁二性質相似的紅磚倉庫，都以港口為發展特色，形成別樹一幟的觀光品牌。
白喬茵說，高雄的港口同樣擁有獨特魅力，但前來觀光的人潮卻很極端，活動期間或是假日熙熙攘攘，平日卻相對冷清。她強調，港口要真正邁向新生，靠的絕對不是表面功夫。
白喬茵建議，如何讓觀光績效不需靠辦活動、辦演唱會來衝KPI，或許可以參考橫濱的發展模式，用心打造港口景色、招商引進娛樂空間和美食攤販，讓遊客即使在平常日子也有造訪的理由，形成了穩定而持久的觀光吸引力。
