白喬茵促正視垃圾山危機 盼宣導垃圾處理費隨袋徵收

市議員白喬茵以美濃大峽谷、馬頭山廢棄物後陸續發生多起垃圾傾倒事件為例，希望市府正視高雄垃圾山危機及垃圾減量的必要性。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員白喬茵二日總質詢以美濃大峽谷、馬頭山廢棄物後陸續發生多起垃圾傾倒事件為例，希望市府正視高雄垃圾山危機及垃圾減量的必要性。

白喬茵有鑑於本市一般廢棄物逐年增加、焚化爐超過年限，她建議向市民宣導垃圾處理費隨袋徵收，同時在部分區域試辦，並加強宣導回收分類，避免回收錯誤，及強化後端篩選再利用，以利源頭減量。

有關高雄財政議題，白議員依據審計部去年決算報告，指出高雄總體實際與或有財政負擔，約達五千一百七十八億元，建議市府開源、節流。

白議員認為，演唱會免收場租及門票收入費政策應設落日條款，避免每場犧牲數百萬元至千萬元收益，明年世運主場館演唱會匡列已達八周，將是最適合開始依規收費的時機。

節流方面，白議員以德民路西向慢車道、緯六路拓寬工程重複刨鋪為例，指出市府不斷發生工程重複支出；再以高雄鹹酥雞嘉年華、城市嶼浪市集嘉年華於同一天舉行，完全撞期、效益重疊。她建議建立跨局處活動協調與審批機制，也應有更嚴謹的工程內容審查制度。

白議員關心居住正義，建議市府提高婚育宅比例、補助部分婚育宅家具費用、婚育宅租金補貼再加碼、保障居住年限至少十二年，避免影響孩童就學轉學。

白議員亦關切香港宏福苑大火後的省思，建議市府參考日本公共基金提撥標準及日本建商長期修繕規劃，加強高雄高齡住宅消防及修繕；另要求改善成案率極低、勞民傷財的校事會議問題，盼市府重視。