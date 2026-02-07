白喬茵促確認垃圾分類 可減輕清潔隊員的負擔

市議員白喬茵表示，這個過年，讓我們多花一分鐘確認分類，不僅是減輕清潔隊員的負擔，更是送給台灣環境最好的紅包。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員白喬茵七日表示，過年前大掃除，讓我們多花一分鐘確認垃圾分類，不僅是減輕清潔隊員的負擔，更是送給台灣環境最好的紅包。

白喬茵說，一個錯誤的資源回收，不僅會讓辛苦分類的心血統統進焚化爐，還可能釀成災害。像是上週高雄就接連發生兩起垃圾車火警，罪魁禍首都是民眾不小心混入垃圾的「鋰電池」，經過壓縮摩擦瞬間起火燃燒，燒壞昂貴的清潔設備，更讓第一線的清潔隊員暴露在受傷的風險中。

白喬茵進一步說，根據環保團體RE-THINK所做的全國調查，台灣民眾的回收觀念正確率只有百分之廿六，凸顯正確的回收教育格外重要。

廣告 廣告

她提到，反觀韓國的回收再利用率高達百分之八十四，這是因為他們從小學到高中都將回收知識納入正規課程，並透過嚴格的廚餘收費制度來降低垃圾量；而德國則是推行「回收押金制」，民眾購買飲料時先付押金，每正確回收一個瓶罐就能拿回 零點二五歐元（約台幣八元），創造極高的回收誘因。

白喬茵指出，雖然我們還在努力追趕國外的制度，但「正確分類」是我們現在就能做到的，過年最容易丟錯的幾樣物品，請大家務必留意：不可回收物品包括填充玩偶、電子發票、鏡子、雨傘、枕頭棉被、信用卡、瑜珈墊、各項球類、髒的塑膠袋/餐具等。

她說，建議單獨資源回收物品：有保麗龍、廢玻璃容器、廢照明光源、廢乾電池、行動電源、鋰電池、易燃物（如打火機、瓦斯罐、點煙器），另外，廢電池類務必單獨交給回收人員以免發生爆炸危險。