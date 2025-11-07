白喬茵參與台日交流峰會 通過神奈川宣言三大面向

市議員白喬茵指出，她參與在鎌倉舉辦的第十一屆台日交流高峰會，這場會議通過「神奈川宣言」的三大面向。（取自白喬茵臉書）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員白喬茵七日表示，這次以出訪日本，她深切體會到地方議會不只是政策監督者，更是國家外交的延伸者，高雄作為南台灣的國際門戶，更應站在前線讓城市外交成為推動亞太和平與繁榮的重要力量。

白喬茵本週以高雄市議會國民外交促進會副會長的身分出訪日本，參與在鎌倉舉辦的第十一屆台日交流高峰會，這場會議通過「神奈川宣言」的三大面向。

白喬茵指出，三大面向，一是核心安全與區域和平：台海和平穩定是印太安全與繁榮的核心，並重申聯合國大會第二七五八號決議不應被曲解為排除台灣。二是經濟與產業深化合作：聚焦於民主供應鏈的穩定與韌性，台日雙方在半導體、AI、量子科學等高科技產業的互補性與合作潛力，應積極推動台灣加入CPTPP。

她說，三是擴大交流與共同應對挑戰：台日持續在經濟、文化、觀光、醫療、防災等多元領域推動交流，雙方承諾在面對不可預測的災害時相互援助與合作，確保兩國人民安全。

白喬茵認為，當然，創造共榮靠的不僅是城市外交，參與國際組織更是彼此深化夥伴關係的基礎。