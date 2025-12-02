白喬茵建議高雄垃圾隨袋徵收 陳其邁：可選一行政區試辦

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員白喬茵今總質詢時彙整諸多與高雄廢棄物有關的數據，質疑整體垃圾處理瀕臨極限，建議市府應進行垃圾隨袋徵收機制，市長陳其邁答詢指出，可評估選一個行政區先試辦。

白喬茵表示，9月開始高雄陸續爆發廢棄物爭議事件，她的團隊彙整相關數據，發現2023高雄每日每人平均垃圾量1.65噸是六都最高，高雄也有全台最多的4座垃圾焚化爐，但焚化爐使用都已超過設計年限20年，許多數據顯示高雄垃圾處理瀕臨極限。

她具體建議市府，應參考北市垃圾隨袋徵收機制，同時應再加強垃圾分類宣導，讓民眾清楚了解那些物件可回收、進而減少垃圾量。

陳其邁答詢說明，先前曾試辦超商垃圾隨袋徵收，他認為垃圾隨袋徵收可擴大試辦，應可選擇某一個行政區，先從超商開始後，再擴大範圍到整個行政區試辦，會請相關單位研擬可行方案。

