白喬茵批五大法官擅自釋憲 指挑戰權力分立的相互制衡

市議員白喬茵表示，立法院代表多數民意的法案通過後，能被少數幾名總統提名的大法官宣告違憲，這樣權力分立是否還存在意義？（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員白喬茵廿三日表示，立法院代表多數民意的法案通過後，能被少數幾名總統提名的大法官宣告違憲，這樣權力分立是否還存在意義？

白喬茵批評，三讀通過的法律可以不副署、已經公布的法律用充滿爭議的方式宣告違憲，在賴總統執政的這幾年，連依法行政這種最基本的要求都是奢望。

她認為，長年來，我們國家貫徹著權力分立的相互制衡，公權力的行使也都遵守法律流程，但這些最基本的概念卻在近期不斷被挑戰。

白喬茵指出，這次今年憲判字第一號判決，五位大法官直接自我擴權認為憲法法庭不受新版憲法訴訟法拘束，而對於舊版憲法訴訟法現有總額三分之二以上參與評議的要求，因為有三位不願意違法審議的大法官而未達成評議門檻，就認定這是極端例外且不得已情況，大手一揮將拒絕評議的三位大法官，由現有總額中扣除。

白喬茵提到，若執政黨不願意被監督，本就容易讓權力分立、相互制衡陷入僵局，今天違法擴權的先例一開，未來我們又要如何避免少數大法官擅自釋憲、又有誰能監督大法官口中的不得已情況？

白喬茵說，日常生活很多體驗看似平穩安然，背後都是一代代政治任務的傳承，包括騎車時流過的街道風景與各種城市的美，都提醒著我們，民主從來不是自然生成的風景，而是被制度小心維繫、被人民持續守望的成果。

白喬茵進一步說，當權力分立與依法行政開始被動搖，那份在夜色中感受到的自由與安心，也可能在不知不覺中消失。