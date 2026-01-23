白喬茵批消防局漠視基層聲音 促速補足人力給完整休息時間

高雄市議員白喬茵呼籲，請消防局長、部長，真正聽見基層的聲音：加速補足人力、給消防同仁完整的休息時間。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員白喬茵廿三日表示，這次基隆大火詹姓小隊長的殉職，再次狠狠揭開消防基層最不堪的傷口。

白喬茵呼籲，請消防局長、部長，真正聽見基層的聲音：加速補足人力、給消防同仁完整的休息時間。唯有落實每一個分隊，都擁有穩定的打火戰力，才能真正守護那些始終站在第一線、拿命換時間的消防人員。

白喬茵建議，其實基層要的真的很簡單：補足人力，讓每個分隊在任何時段都具備足夠的救災戰力。確保充足休息時間，讓消防員在進入火場時，擁有足夠體力與專注力。持續研發輔助或替代入室搜救的設備，真正降低打火風險，而非只停留在宣傳層次。

白喬茵指出，台灣消防員長期都在「玩命」。看看日本，他們平均一名消防員服務七百卅名民眾；但在台灣，一個人要扛一千三百廿一人的安全，負擔將近兩倍。尤其是高雄，人力比在六都裡敬陪末座。當一個帳面上廿一人的分隊，扣東扣西後，實際能出勤的只剩下二個人，你要大家怎麼救？

她認為，在這種極限狀態下，政府給的回應卻是「花幾億買新裝備」。講難聽點，裝備再高科技，也無法自己走進火場救人，最終還是要靠消防員的血肉之軀去拚。

白喬茵提到，更讓人心寒的是，高雄市消防局高官們不好好正視缺人問題，反而把心思花在玩「數字遊戲」：想辦法美化加班時數、把休息時間拆得支離破碎，甚至還有分隊隊員被迫去幫長官開車、當幕僚。這些作法，不僅罔顧市民安全，也讓消防員的救災行動形同在鋼索上行走。