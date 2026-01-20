白喬茵批總統對社宅拋諸腦後 促信守承諾持續推動社宅興建

白喬茵指出，在房價與物價齊漲、薪資卻僅止於調整最低工資的時代背景下，賴清德總統將選前對社宅政策的承諾拋諸腦後。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員白喬茵廿日指出，在房價與物價齊漲、薪資卻僅止於調整最低工資的時代背景下，賴清德總統卻將選前對社宅政策的承諾拋諸腦後。

白喬茵認為，其結果只會是購屋門檻不斷墊高、更多家庭被迫頻繁遷徙，而這些真切影響民生的問題，又有多少真正被民進黨政府放在心上？最終，恐怕仍被無止盡的政治口水所淹沒。

白喬茵說，他們可能不知道，賴總統、劉世芳部長上任後這一年半來，核定興建社宅數零，甚至當初選前承諾八年時三萬戶直接下修到四萬，理由從「台灣空屋太多不適合蓋社宅」，到「蓋社宅會增加碳排」都拿出來講。

她提到，社宅是國家重要的居住正義解方，對於高雄來說亦是如此。去年勞動部統計高雄的平均月薪僅四萬六百六十元，而近期房地產交易的單坪平均價格超過卅萬元，換言之，年輕人想要靠自己努力買一個兩房的戶型，就算不付水電、不繳租金、不給孝親費，甚至不用吃飯喝水，也要存錢將近十五年，才有機會買得起一個家。

白喬茵指出，她提出多項具體建議，包括延長婚育宅租賃年限、由市府提供家具補助以減輕民眾負擔；並期盼在未來社會住宅興建量逐步提升後，高雄市政府能借鏡「可負擔住宅」模式，以閉鎖市場方式、約市價六折出售社宅，讓年輕世代真正有能力實現擁有自宅的目標。然而，這一切討論的前提，皆建立在中央政府願意信守承諾、持續推動社會住宅興建之上。

白喬茵提醒民進黨幾位準備選議員的新人，是不是想害賴總統成為碳排罪人？請先回去請示一下貴黨的立場，拜託賴總統回憶一下選前對青年的山盟海誓。