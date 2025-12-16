白喬茵批賴清德治國無能 就像來玩玩具的政治嬰兒

市議員白喬茵認為，怎麼看都覺得賴清德治理國家沒智慧、沒手腕、沒度量，就像一個每月領五十萬薪水來玩玩具的政治嬰兒。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員白喬茵十六日認為，本該理性討論的財劃法弄了一年弄成憲政危機，怎麼看都覺得賴清德治理國家沒智慧、沒手腕、沒度量，就像一個每月領五十萬薪水來玩玩具的政治嬰兒。

白喬茵說，落實地方自治的財劃法變成了賣台、不副署總統公布的法令變成合理又合憲。不管中央祭出多少政治語言，財政制度都是一件需要放下對立、務實探討的國家事務。可惜那些手握資源和權力的人總是貪圖方便，再複雜的事都只想用政治方法來解決，非常懶惰又無能。

白喬茵進一步說，就拿財政負擔五千億的高雄來說，建設計畫能否被中央核定時常有不確定性，導致預算書編得支離破碎。甚至有些計畫被補助了三年，最後一年突然斷炊，市府只能一方面自己想辦法籌錢、一方面苦苦哀求中央在未來的某一年願意繼續施捨。

她表示，結果，這些來自中央、一筆筆中途加入的補助款以及市府配合款，因為統統來不及被列進年度預算本，所以議會每個會期都得配合審議「墊付案」。像是今天，議會又審了好幾十筆，從殯葬、消防、環保、工務到教育都有。

白喬茵指出，偶爾幾筆墊付和補辦預算也許正常，但當墊付和補辦預算成為常態，那就是財政制度出了問題。這也是一個寅吃卯糧的概念，那些來不及編入明年預算的建設就得等到一一六年補辦預算，就收支平衡而言，等於提前吃掉下一年度的歲入。

白喬茵提到，而且她在會勘現場常常覺得莫名其妙的是，怎麼會學校廁所、道路刨鋪、人行道改造等等的大筆經費都要等待中央關愛的眼神？中央集錢又集權，搞得地方毫無自治精神可言，只是統籌分配款的公式如何計算，廿一個縣市各有各的調，偏無解，現在中央不打算解，就直接乾脆幫你打死結。