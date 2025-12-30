白喬茵為孩子爭取教育資源 油廠國小音樂教室將有新桌椅

市議員白喬茵為油廠國小爭取到八十萬元的修繕經費，施作工程已陸續完成。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員白喬茵卅日表示，最近政治不太平靜，但不論社會如何動盪，我們為孩子爭取教育資源的腳步都不能停。學校為教學品質努力，她的任務則是繼續為左楠的孩子優化校園環境。

白喬茵說，油廠國小在一九四七年創立，一開始是提供給在中油員工子弟就學的環境，後來轉為公立後，附近幾個里的孩子都能來就讀，是一所傳承三代歷史記憶、扎根在地的學校。

白喬茵指出，歷史不僅帶來故事也帶來設備上的痕跡，她親自走一趟使用超過廿年的音樂教室，發現桌椅的故障率很高，桌板拿不出來、椅子搖搖晃晃、置物籃生鏽斷裂，容易衍生夾手的風險，也讓孩子們上課無法坐得安心。

白喬茵提到，經過會勘與學校撰寫需求計畫，她終於和油廠國小合作爭取到八十萬元的修繕經費，施作工程已陸續完成，預計明年初，孩子就能在安全、舒適的桌椅上快樂學音樂了。