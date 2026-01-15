白喬茵稱綠高雄市長初選派系復辟 遭酸再度發揮「政治編劇」功力

即時中心／潘柏廷報導

民進黨高雄市長初選結果日前出爐，確定綠委賴瑞隆擔任參選人，但國民黨高雄市議員白喬茵昨（14）日更在臉書宣稱，賴瑞隆一面面看板與一波波文宣的背後，仰賴的是長期資金充沛的派系奧援，甚至稱賴瑞隆淪為派系傀儡。對此，民進黨高雄市左營、楠梓區市議員擬參選人尹立今（15）日在臉書痛批白喬茵再度發揮「政治編劇」的功力。

尹立今天在臉書表示，看到白喬茵再度發揮「政治編劇」的功力，將民進黨市長初選結果抹黑為「派系復辟」與「金權運作」。這套說法從柯志恩、陳麗娜一路複製貼上，國民黨全國聯動「攻賴」，連台詞都懶得換，「高雄不需要只會寫酸文的編劇，這種惡意操作的政治攻擊，才會讓城市倒退」。



同時，尹立說明，專業不是「傀儡」，而是累積出來的成績單。針對白喬茵稱賴瑞隆是派系的吉祥物、過水的履歷。但白喬茵也是選舉出身，應該很清楚一張成績單要拿出來有多難。

尹立提到，賴瑞隆從過去擔任新聞局長、海洋局長，到現在連續18個會期獲得公督盟評鑑「優秀立委」，這不是靠派系保護就能換來的數字，而賴瑞隆為高雄爭取超過6,000億元的建設經費，每一塊磚、每一條捷運線，都是實打實的專業。



此外，尹立也提醒白喬茵，難道白喬茵忘了當初國民黨在左楠畫的「賽馬場」大餅？是民進黨執政團隊中央地方聯手，才爭取到台積電進駐、推動楠梓產業園區轉型。高雄的進步是一棒接一棒，靠的是「穩定」的執政能力，而不是空口說白話。



高雄市議員張博洋也說，國民黨的邏輯很簡單，只要不是國民黨執政，永遠都有話講。陳其邁市長當選時罵「小英男孩」；現在賴瑞隆勝出又編出一套「新潮流傀儡」的鬼故事。但白喬茵忘了，賴瑞隆是連續十度獲得公督盟評鑑「優秀立委」的專業戰將，如果專業叫「傀儡」，那國民黨那些疏於服務的民代又是什麼？



最後，尹立喊話，整個高雄正處於轉型的關鍵期，而白喬茵選擇繼續用「派系論」來抹黑這些建設推手，這對得起渴望產業升級、渴望下一代留在高雄工作的左楠鄉親嗎？





