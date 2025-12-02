白喬茵籲垃圾處理費隨袋徵收 陳其邁：可選一行政區試辦

高雄市議會總質詢，國民黨高雄市議員白喬茵質詢垃圾處理與分類。（圖：溫蘭魁翻攝）

高雄市家戶垃圾處理費用一直以來都是採取「隨水費徵收」，市議員白喬茵今天（2日）在市議會總質詢指出，高雄市「隨水費徵收」是台北市「隨袋徵收」的2倍，建議高雄市政府應該和雙北一樣採取「隨袋徵收」；市長陳其邁答詢表示，可評估選擇一個行政區先行試辦。（溫蘭魁報導）

白喬茵2日在議會總質詢指出，高雄市有4座焚化爐是全台最多，這些焚化爐都已經超過設計使用的20年年限，一旦發生意外，馬上就面臨垃圾山的問題，高雄市垃圾的處理已經瀕臨極限。

國民黨高雄市議員白喬茵在市議會總質詢指出，高雄市4座焚化爐都已超過20年的使用年限。（圖：溫蘭魁翻攝）

她舉例指出，高雄市112年的人均垃圾量高居6都之冠，台北和新北的垃圾處理費採取隨袋徵收，人均垃圾量遠低於高雄，雖然高雄市的垃圾處理費是隨水費徵收，她質疑這樣的辦法合理嗎？因為隨水費徵收比台北隨袋徵收的垃圾處理費高，她表示，高雄市已有超商試辦隨袋徵收，建議市府可以參考台北市，採取隨袋徵收垃圾處理費。

對此，陳其邁答詢表示，應該可以擴大試辦：「白：我們的每人垃圾處理費是台北的2倍。陳：所以我個人的看法是，我們認為應該可以選擇一個行政區，先從包括超商然後再擴大範圍然後到整個行政區來做試辦。白：好！所以說未來是有機會的？陳：我們可以來研擬擴大試辦。白：謝謝市長。」