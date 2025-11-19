白喬茵質疑清潔隊員考試有弊 痛批市府赤裸裸黑箱操作

市議員白喬茵指出，倘若陳其邁團隊都主動開放「有力人士」關說清潔隊員考試，我們又能期待這位市長能有甚麼魄力阻擋「有利人士」伸黑手進來亂倒廢棄物，並堅決對破壞高雄環境的廠商不只震怒，還能重罰、不放水呢？（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員白喬茵十九日指出，倘若環保局最基本的清潔隊員考試，陳其邁團隊都主動開放「有力人士」介入關說。我們又能期待這位市長能有甚麼魄力阻擋「有利人士」伸黑手進來亂倒廢棄物，並堅決對破壞高雄環境的廠商不只震怒，還能重罰、不放水呢？

白喬茵認為，高雄接連爆發重大環保事件，這次輪到月世界垃圾山，到底陳其邁的環保局甚麼時候開始爛掉的？其實從今年的清潔隊招考方式就能見微知著，只要人治嚴重凌駕體制，公部門就會失去治理的公平性和制度的約束力。

她表示，清潔隊招考以往是靠體能測驗和筆試篩出適任者，這次，卻在評比專業技能之前，多了「面試」這一關，也就是光用看的、光用聊的，評審就能獨具慧眼，看出報考者的體力與常識。

白喬茵批評，這個莫名其妙的招考新創意，讓很多長期準備的報考者心灰意冷，因為不須太聰明也知道葫蘆裡賣甚麼藥，何況黑箱操作是如此赤裸裸，不但第一關用毫無說服力的理由刷掉九成人員，連第二關體測的最低錄取分數都要經過議員質詢強力要求，拖了兩個月才願意公布，讓報考者早失去了信任與耐心。

白喬茵說，很難想像這會發生在民主國家的公部門考試，竟把錄取的生殺大權集中在少數人手中而非透過制度來公正分配。

白喬茵痛批，如此不透明的甄選流程，不僅引發社會質疑，也可能造成未來組織運作上的混亂：今年喬入職、明年調爽缺、後年喬升遷，甚至連職場霸凌都可能因霸凌者有後台而無法處理，影響清潔隊的效率與士氣，讓機關的職場倫理也因此扭曲變形。