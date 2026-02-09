白嗆不敢重選 綠委驚呼：政治操作近乎鬧劇

▲日本首相高市早苗率領的自民黨，在日本眾議院選舉中取得壓倒性的勝利。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相、自民黨總裁高市早苗所帶領的自民黨在眾議院選舉取得壓倒性的勝利，民眾黨今（9）日恭賀高市早苗這是日本國民對政權的肯定，另方面批評民進黨欠缺勇氣辭職重新大選直接面對民意，完全違背民主的基本原則。而此番言論讓綠委陳冠廷驚呼，將兩種截然不同的憲政體制混為一談，「政治操作近乎鬧劇」。

日本眾議院大選結果揭曉，自民黨在高市早苗帶領下取得316席，創下該黨史上最高紀錄，陳冠廷表示，樂見日本民主選舉順利完成，但民眾黨藉此批評執政黨「欠缺勇氣辭職重新大選」，顯然是將兩種截然不同的憲政體制混為一談，令人遺憾。

陳冠廷表示，日本採行內閣制，首相的權力來源是國會多數的信任，依據日本憲法規定，首相擁有主動解散眾議院的權力，可以隨時訴諸民意重新確認執政正當性。

陳冠廷說明，台灣的憲政設計與日本有根本性的不同。我國採行半總統制，總統由全體公民直接選舉產生，行政權的民主正當性來自全國人民在總統大選中的授權，總統具有固定任期，並非依附於國會多數而存在。依據憲法增修條文規定，總統解散立法院的前提，是立法院先對行政院院長提出不信任案並獲通過，行政院長呈請後，總統才得以宣告解散立法院。換言之，我國憲政架構中從未設計由總統主動辭職重選的機制，這是制度上的根本差異。

陳冠廷認為，民眾黨將內閣制首相解散國會的常態運作，直接套用在半總統制的台灣，要求總統辭職重選，在憲政邏輯上站不住腳。更值得注意的是，以目前立法院席次結構而言，在野陣營掌握過半席次，議程主導權與表決優勢皆在手中，一方面擁有國會多數的權力與資源，另一方面卻捨棄憲法賦予的制度工具，轉而援引與我國體制無關的外國案例來喊話，在邏輯上難以自圓其說。

陳冠廷呼籲，民眾黨若真心認為當前政局需要透過選舉重新接受民意檢驗，不如依循憲政正道，主動提出對行政院長的不信任案。依據憲法增修條文規定，倒閣一旦成功，行政院長得呈請總統解散立法院，届時國會即須全面改選，朝野各黨都必須重新面對選民的檢驗與授權。這才是真正願意接受民意裁判的表現，而非以口號取代行動。人民對於誰在認真運用制度、誰才是沒有勇氣迴避制度內的正當途徑，自有公論。

