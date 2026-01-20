白嘉莉旅居印尼41年返台 鬆口想置產定居台灣

【緯來新聞網】旅居印尼41年後，白嘉莉返台發表自傳書《白嘉莉 回眸》、開畫展，並定居台灣至今近5年，日前她結束三個星期的英國之旅，立馬飛回台北，她欣慰表示：「真好，看到我在台北君悅酒店2樓的創作展受到那麼多朋友的喜愛和收藏，滿懷感恩之心，期待大家時常來看我的畫展。」白嘉莉表示，非常習慣目前的生活方式，加上創作的能量不停的爆發，白嘉莉已經認真考慮在台灣置產定居的計劃，也有許多粉絲、好友提供不錯的居住選擇。

白嘉莉在台北開畫展，於君悅飯店2樓舉行。（圖／白嘉莉提供）

這次英國之旅，白嘉莉和親人享受天倫團聚之樂，度過美好的耶誕假期，還參觀不少博物館，欣賞ABBA演出，十足震撼。英國的觀光景點很多，但白嘉莉每次到英國都會到大英博物館參觀，這次又看到一些世界各國的珍品。當地氣溫零度很冷，但白嘉莉每天節目滿檔，她喜歡參觀博物館、美術館，英國人崇拜浪漫主義畫家威廉、透納Turner，正好在TATE倫敦泰特美術館展出，人山人海。還有許多有名藝術家的真品。



而她晚上看了好幾場舞台劇Producer、芭蕾舞劇、還有瑞典國寶四人流行樂團ABBA，這是一場用高科技和燈光設計的虛擬演唱會，四位歌星，都已經年過70 ，本尊只有在最後謝幕出場，非常受歡迎，已經在倫敦演出快四年了，每一場都客滿。對資深藝人的喜愛與敬重，非常讓人感動。

白嘉莉在歐洲參觀不少博物館。（圖／白嘉莉提供）

不過旅行中的白姐心心念念還是她在台灣持續進行中的個展，「這可是我的心血結晶，真心期待和所有粉絲分享藝術創作的真善美」。白嘉莉展覽到2月28日為止在君悅飯店2樓舉行，她也歡迎粉絲們帶著長輩前來，欣賞藝術品並勾起美好回憶。

