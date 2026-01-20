白嘉莉淡出演藝圈40年！遊英急返台只為「這件事」 曝置產定居計劃

「最美的主持人」白嘉莉剛結束3個星期的英國之旅。白嘉莉提供

「最美的主持人」白嘉莉淡出演藝圈40年，日前剛結束3個星期的英國之旅，旅行中的白嘉莉心心念念她在台灣的個展，立馬飛回台北，「真好，看到我的創作展受到那麼多朋友的喜愛和收藏，滿懷感恩之心，期待大家時常來看我的畫展。」白嘉莉展覽到2月28日為止，於君悅飯店2樓舉行。

零度低溫行程滿檔 朝聖泰特美術館

這次英國之旅，白嘉莉和親人享受天倫團聚之樂，度過美好的耶誕假期，還參觀不少博物館，欣賞ABBA演出，十足震撼。英國的觀光景點很多，但白嘉莉每次到英國都會到大英博物館參觀，這次又看到一些世界各國的珍品。

英國氣溫零度很冷，但白嘉莉每天節目滿檔，她喜歡參觀博物館、美術館，英國人崇拜浪漫主義畫家威廉、透納Turner，正好在TATE倫敦泰特美術館展出，人山人海。晚上看了好幾場舞台劇Producer、芭蕾舞劇，還有瑞典國寶四人流行樂團ABBA，4位歌星都已經年過70 ，本尊只有在最後謝幕出場，已經在倫敦演出快4年了，每一場都客滿。

在台生活近5年成習慣 白嘉莉動念置產定居台灣

由於在台灣已經居住了將近5年，白嘉莉非常習慣目前的生活方式，加上創作的能量不停的爆發，白嘉莉已經認真考慮在台灣置產定居的計劃，也有許多粉絲、好友提供不錯的居住選擇，白嘉莉希望能和這片美好的土地還有喜歡她的粉絲，持續美好的互動下去。



