影劇中心／台北報導



「最美的主持人」白嘉莉結束三個星期的英國之旅，立馬飛回台北，她欣慰表示：「真好，看到我在台北的創作展受到那麼多朋友的喜愛和收藏，滿懷感恩之心，期待大家時常來看我的畫展。」她不只真心邀請，也說會隨時出現在展場和大家互動。





右起是妹妹白菲比、白嘉莉，左邊兩位是她外甥女。四個女生在英國倫敦的合照。（圖／白嘉莉 提供）





此次英國之行，白嘉莉不僅與家人共度溫馨耶誕假期，還造訪多間博物館。除了每次到英國都會到大英博物館參觀外；英國人崇拜浪漫主義畫家威廉、透納Turner，正好在TATE倫敦泰特美術館展出，也令她印象深刻。儘管當地氣溫驟降至零度，她仍行程滿檔，深感充實。

白嘉莉英國返台 鬆口考慮置產定居：台灣是福地。（圖／白嘉莉提供）





她還看了好幾場舞台劇，像是《製片人》、芭蕾舞劇，還有瑞典國寶四人組流行樂團ABBA的演唱會。這場演出運用高科技和燈光設計，是虛擬演唱會，因為四位歌手都超過70歲，本尊只在最後謝幕才現身，超受歡迎，已經在倫敦連演快四年，每場都爆滿。看到大家對資深藝人的尊敬和喜愛，真的很感動。





白嘉莉英國返台 鬆口考慮置產定居：台灣是福地。（圖／白嘉莉提供）





不過旅行中的白嘉莉，心心念念還是在台灣持續進行中的個展，「這可是我的心血結晶，真心期待和所有粉絲分享藝術創作的真善美」。展覽到2/28 日為止。於君悅飯店2樓舉行。她也歡迎粉絲們帶著長輩前來，欣賞藝術品並勾起美好回憶。





白嘉莉英國急返台 讚台灣是福地：「認真考慮置產」





由於在台灣已經居住了將近五年，白嘉莉非常習慣目前的生活方式，加上創作的能量不停的爆發，她已經認真考慮在台灣置產定居，也有許多粉絲、好友提供不錯的居住選擇，白嘉莉希望能和這片美好的土地還有喜歡她的粉絲，持續美好的互動下去。





