白嘉莉赴英旅遊心繫畫展 返台5年想置產

「最美的主持人」白嘉莉剛結束3星期的英國之旅，立刻飛回台北參加個人的創作畫展。她自印尼回台近5年，一直住在飯店，創作能量不停爆發的她，近期認真思考在台置產、定居，加上身邊很多粉絲、好友提供不錯建議，讓她相當心動。

白嘉莉和姊姊、外甥女們一起到英國旅遊，享受天倫團聚之樂，度過美好的耶誕假期。雖然英國氣溫僅0度，卻阻擋不了她想要參觀博物館、美術館，感染藝術氣息的決心，尤其大英博物館展出的世界各國珍品讓她最為驚豔。

她白天參觀博物館，晚上也行程滿滿。欣賞舞台劇、芭蕾舞劇，還欣賞被稱作「瑞典國寶」的流行樂團ABBA表演，親眼見證英國運用高科技和燈光設計的虛擬演唱會，白嘉莉感動說，4位歌星年過70歲，已經在倫敦演出快4年了，每一場都客滿，「大家對資深藝人的喜愛與敬重，非常讓人感動」。

人在英國旅行，白嘉莉心心念念的還是她在台灣持續進行中的個展，「真好，看到我的創作展受到那麼多朋友的喜愛和收藏，滿懷感恩之心，期待大家時常來看我的畫展。」

展覽即日起到2月28日於君悅飯店2樓舉行，她歡迎粉絲帶著長輩一同欣賞藝術品並勾起美好回憶，「這可是我的心血結晶，真心期待和所有粉絲分享藝術創作的真善美」，她也預告將不定時出現在展場和粉絲互動。