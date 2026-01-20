白嘉莉返台5年想置產！ 英國旅行掛念一事 急奔回家
「最美主持人」白嘉莉剛結束3星期的英國之旅，立馬飛回台北參加在台北君悅酒店2樓舉辦的創作畫展。她自印尼回台接近5年，一直居住於飯店，創作能量不停爆發的她，近期認真思考在台置產、定居，加上身邊很多粉絲、好友提供不錯的建議，讓她相當動心。
白嘉莉和親友們在英國享受天倫團聚之樂，度過美好的耶誕假期。雖然英國氣溫0度，參觀不少博物館、美術館，尤其大英博物館展出的世界各國珍品讓她最為驚豔。
除了白天參觀博物館，她每晚也都行程滿滿，欣賞舞台劇Producer、芭蕾舞劇，還有被稱作瑞典國寶的流行樂團ABBA，在英國運用高科技和燈光設計的虛擬演唱會，白嘉莉感動的說，四位歌星年過70歲，已經在倫敦演出快四年了，每一場都客滿，「大家對資深藝人的喜愛與敬重，非常讓人感動」。
人在英國旅行，白嘉莉心心念念的還是她在台灣持續進行中的個展，「真好，看到我在台北君悅酒店2樓的創作展受到那麼多朋友的喜愛和收藏，滿懷感恩之心，期待大家時常來看我的畫展。」。
白嘉莉展覽即日起到2月28日，於君悅飯店2樓舉行；她歡迎粉絲們帶著長輩前來，欣賞藝術品並勾起美好回憶，「這可是我的心血結晶，真心期待和所有粉絲分享藝術創作的真善美」，白嘉莉也不定時出現在展場和粉絲互動。
