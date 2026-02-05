白大褂遇見鹵肉飯 台灣牙醫在廣州的跨界人生

位於廣州江南西的「灣灣家」台灣小吃店外觀簡樸溫馨。創辦人林岳廷正為晚間營業做準備，將家鄉味帶進大灣區街頭。(記者張翔翻攝)

記者張翔／綜合報導

林岳廷剛從牙科診所下班，身上還穿著印有廣州龍舟賽標誌的T恤，走出診所，他熟門熟路地帶路來到江南西的「灣灣家」台灣小吃店，這是一間僅十平方米的小鋪子，六張桌子，手寫菜單上寫著台北鹵肉飯、大腸麵線、鹽酥雞等經典台味。

林岳廷說在台灣，這些小吃叫『食仔』，便宜、現做、有鑊氣，我希望台灣人在這裡也能吃到鄉愁，同時希望廣州在地人覺得實惠好吃。

「灣灣家」的招牌台灣鹵肉飯，鹵汁濃香、肉燥入味，搭配酸甜解膩的醃蘿蔔，成為許多食客念念不忘的家鄉味。(記者張翔翻攝)

這份「剛剛好」的味道背後，是一段跨越二十年的大灣區故事。2004年夏天，來自台灣嘉義的林岳廷拖著行李來到廣州，就讀暨南大學口腔醫學專業，初到南方，他對濕熱氣候嚴重水土不服，每天要沖三包板藍根才能勉強壓住「上火」的感覺，比氣候更難適應的是語言障礙，那時候連『靚仔』都聽不懂。他笑著回憶，老師說『牙煙』（危險），我還以為是牙齒在冒煙。

為了融入環境，他開始在病歷本上用拼音標注粵語發音，把診室常用語寫成小紙條貼在器械旁反覆背誦，幾年下來，他不僅順利完成學業，也學會用粵語與同學聊天開玩笑。畢業後，他先後到武漢大學深造，進入廣州紅十字會醫院工作，又曾在外企擔任臨床支持經理，輾轉中山、深圳、天津等地。二十年裡，他見證了廣州從沙石路到高樓林立、從公交時代到地鐵縱橫的飛速發展，最終仍選擇把人生重心留在這座城市。

林岳廷在診間為患者進行牙科診療。從醫學專業到餐飲創業，他在廣州同時經營兩份事業，展現跨界人生的另一面。(記者張翔翻攝)

2022年春天，疫情改變了許多人的生活節奏，也讓林岳廷的人生出現新轉折，高中同學老陳因餐飲業受挫來到廣州，兩人決定合夥創業，做最熟悉的台灣小吃。從出租屋廚房開始，他們一遍遍試菜，反覆品嚐各地寄來的食材，只為還原最地道的口味。甜不辣不夠彈、鹵料太鹹、肉燥不夠香，每一項都要重新調整。

小店「灣灣家」終於在江南西開業，但起步並不容易，菜單上的黑白切、干連等台式說法常讓客人摸不著頭緒，最冷清時一天只賣出三份鹽酥雞，林岳廷乾脆把菜名改成更易懂的「台灣特色鹵味拼」，並根據廣州人口味調整甜鹹比例。

更重要的是，他堅持把小吃回歸平價定位，明明是小吃，為什麼要賣那麼貴？他將招牌鹵肉飯定價9.9元，希望人人都能輕鬆嘗到。轉折點來自一位台灣客人在大眾點評留下的長評，「這是我在大陸吃到最像家裡的味道。」口碑逐漸擴散，小店人氣漸旺，半年後賣出第一萬份鹵肉飯，如今已發展到三家分店。

林岳廷與太太招麗怡這段跨越兩岸的緣分，成為他扎根廣州的重要轉捩點。(記者張翔翻攝)

事業漸穩之際，愛情也悄然降臨。2024年跨年夜的聚會上，他遇見廣州姑娘招麗怡，她第一次嘗鹵肉飯便給出專業建議，「可以再少半勺糖，更合廣州人口味。」兩人因此熟識相戀。2025年初，林岳廷以台灣小吃拼出愛心圖案求婚；同年六月舉行婚禮，他在台上笑著說：從今天起，我也是廣州女婿了！

如今的林岳廷，仍在牙醫與餐飲人兩個身份間切換，白天看診，晚上在店裡幫忙打包、送貨、招呼客人；朋友圈裡，一半是牙科科普，一半是小吃店日常。他也開始在抖音、小紅書分享生活，介紹「台灣人在廣州煮家鄉味」，吸引不少粉絲慕名而來。

二十多年前，那個需要天天喝板藍根的台灣少年，大概想不到自己會講一口流利粵語，學會把「外帶」說成「打包」，在廣州擁有事業、家庭與屬於自己的味道。珠江邊的晚風依舊，他笑著說：現在，我再也不用揣著板藍根了。