白天不懂夜的黑！屏東大鵬灣夜騎首發 「風火輪」上身

夜騎導覽首發。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東位處國境之南，相當自豪有「多一度」的熱情，不過，也有人因為大太陽而卻步，大鵬灣國家風景區管處(簡稱鵬管處)因此打造沒有太陽的夜經濟遊程，首度舉辦「夜間自行車體驗」，今天晚間遊程正式上路，每輛車皆變「風火輪」，裝上閃耀的LED燈，不僅炫目，更能保護安全，15人在專業鐵馬導覽人員的帶領下，暢遊雲光島等設施，還到濱灣碼頭逛街，悠閒又溫暖的行程，配合電輔車的應用，是讓遊客大呼「好舒服的玩法」。

鵬管處今年的暖冬派對是擴大舉辦長達一個月直到跨年，繼上週的大鵬灣鐵人三項賽事後，今天則是鎖定夜間，下午在青洲灣以氣墊城堡吸引大量民眾前來，也在青洲灣舉辦「OH！野市集」，有數十攤攤車前來擺攤，至於首度設計的夜間騎乘遊客，就鎖定青洲灣成為遊程中心點。

鵬管處指出，青洲灣的「雲光島」裝置藝術，白天吸收太陽光後，晚上可以自發光現在已成為夜間到大鵬灣的遊客不可忽略的景點，只要用手電筒在上方照射，就會在同樣的點位亮起，是全國首創不插電的大型夜光雕塑，巧思更獲得英國IAA倫敦設計大獎(London Design Awards)最高榮譽的白金獎肯定。

鵬管處表示，今年也適逢所在的行政區東港鎮建鎮80週年，因此雙方攜手共同慶祝，也因白天時，屏東的太陽對不少遊客來說會成為卻步的原因，因此透過夜間自行車道、鵬灣大橋的光環境營造、雲光島及「東津巨蛋」等，再配合攤車，讓遊客來體驗一場溫暖的南國旅遊，未來將持續設計類似遊程。

名噪一時的海之女神也是遊程之一。(記者陳彥廷攝)

2019台灣燈會主燈巨鮪來富。(記者陳彥廷攝)

