白天也冷吱吱！17縣市持續低溫特報 新北石門「橙色燈號」體感8度

[Newtalk新聞] 今(8)日持續受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨氣溫明顯偏低。中央氣象署今(8)日針對17縣市發布低溫特報，其中新北市石門區達低溫「橙色燈號」體感溫度達8至9度低溫。

中央氣象署今日上午針對17縣市發布低溫特報。其中基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。另新北市石門區達低溫橙色燈號(寒冷)，體感溫度達8至9度低溫。

氣象署預測，明日至10日白天強烈大陸冷氣團略有減弱，部分地區梢回暖。北部及宜蘭高溫約18至19度，但受輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大。各地多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫降雨。11日預測北部、宜蘭、花蓮及澎湖、金門16至19度，中部及台東20至23度，南部22至24度，馬祖12度。

氣象署指出，10日晚間起至12日清晨，另一波大陸冷氣團將再南下影響，北部及東北部天氣轉為偏冷，其他地區早晚同樣寒冷。迎風面水氣增加，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其餘地區多為多雲到晴。氣象署提醒，近期早晚氣溫偏低，民眾外出務必注意保暖，隨時關注最新天氣資訊。

