白天全台有雨！本週「最冷時間點曝」下探12度 週六氣溫才回升

今全台有雨，日夜溫差大。（圖／劉耿豪攝）

氣象署指出，今天（1日）桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨；而清晨至上午由於中層雲系通過，新竹以南地區也有零星降雨，下午起這些地方將轉為多雲到晴的天氣；溫度方面，夜晚清晨各地仍偏涼，低溫約18至22度，白天最高溫約26至29度，日夜溫差稍大，早出晚歸請適時調整衣物。

氣象專家林得恩指出，本週天氣仍受東北季風影響，下一波北方強冷空氣預計12／3（週三）白天就會到達臺灣，週三晚間至12／4（週四）清晨將是此波降溫最為顯著的時段，北部及宜蘭地區天氣明顯轉涼，其它地區氣溫亦有下降的趨勢；北部、東半部地區及恆春半島還有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其它地區則維持為多雲到晴天氣。

廣告 廣告

週四白天至週五，東北季風持續影響，北部、宜花地區天氣較涼，其它地區早晚亦涼；一直要等到12／6（週六）白天，台灣各地氣溫才會逐漸回升，但早晚仍然偏涼，籲請注意衣著調整保暖。

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中表示，今晨觀測資料顯示，台灣上空仍有鬆散中高雲，中部以北有弱降水回波通過，伴隨零星降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日各地雲量略增，白天舒適、早晚涼，中部以北、東半部偶有局部零星飄雨的機率。

各地區氣溫為：北部18至27度、中部17至29度、南部16至30度、東部16至29度。

最新模式模擬顯示，明日「東北季風」影響，迎風面水氣略增，大台北、東半部轉有局部短暫降雨的機率，氣溫略降。週三起「東北季風」增強、挾冷空氣南下；週三桃園以北、東半部有局部短暫雨、週四、五水氣略減，迎風面大台北、東半部有局部短暫降雨的機率；週三起氣溫下降，北台平地最低氣溫約可降至12度，台北測站約可降至15度，與上一波近似。仍屬「東北季風」未達「大陸冷氣團」定義，但北台明顯轉冷，應注意保暖。

最新模式模擬顯示，週六、下週日「東北季風」減弱、水氣減，迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率；各地氣溫回升。

另外，最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「輕颱天琴」在南海減慢、打轉後，未來有向西南、逼近越南，並逐漸減弱的趨勢，「不確定性」仍很大。最新歐洲模式模擬顯示，下半週菲律賓東方海面另有熱帶擾動醞釀，將循「天琴」的動向，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，對台亦無威脅。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

萊爾富員工新名牌改成綽號 掀諧音梗大亂鬥「黃光臨」被笑翻

基隆河疑遭污染影響約15萬戶 台水：已排除異味、啟動補償機制

連5年必比登今畫句點！那碗會想念的牛肉麵 台中名店「木公麥面」11/30熄燈收攤