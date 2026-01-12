白天冬陽暖如春 輻射冷卻日夜溫差大





氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今日各地晴時多雲，冷空氣減弱，氣溫漸升；白天北轉舒適、南微熱，早晚偏冷；各地區氣溫如下：北部12至22度，中部11至27度，南部12至28度，東部11至24度。

吳德榮指出，明(13)日至週五(16日)各地大多晴朗穩定，冷空氣續減弱，氣溫逐日回升；白天陽光下漸「暖如春」，但因「輻射冷卻」強、早晚「冷如冬」，日夜溫差很大。仍應注意穿著調整。

吳德榮表示，週六、下週日(17、18日)西半部晴朗、持續偏暖，東半部水氣逐日增多、轉有局部短暫雨的機率。

吳德榮說 ，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、成颱的機率約60%(右圖)，模擬路徑大致在菲律賓東方海面迴轉，之後還有打轉的現象。與「1月颱」未曾侵臺的氣候資料吻合，但對臺灣是否還有輕微的間接影響？模擬還在調整、應續觀察，言之過早，也是枉然。

