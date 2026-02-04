白天各地暖和 西半部日夜溫差大

中央氣象署指出，今天(5日)台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約攝氏26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。

離島天氣：澎湖晴時多雲，17至22度，金門晴時多雲，14至20度，馬祖晴時多雲，11至16度。

此外，金門、馬祖及清晨在西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，請留意航班資訊及行車安全；而在東南部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島則有長浪發生的機會，海邊活動請留意安全。

編號第2602號的輕度颱風西望洋(PENHA，澳門命名)，5日凌晨2時中心位於菲律賓東南方海面，未來偏西朝菲律賓南部移動，對台灣天氣無直接影響。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件差，污染物易累積；金門、馬祖及清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。 (編輯:柳向華)