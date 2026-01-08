白天各地涼冷 夜晚清晨留意低溫

二二八公園（圖／資料照）





中央氣象署表示，今(8)日強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，中部以北及宜蘭低溫普遍在11至13度，南部及花東約13至15度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生；高溫方面，預測北部及宜蘭約14至15度，整日偏冷，中部及花東18至21度，南部約20至22度，中南部及花東白天亦偏涼，請適時增添衣物。

氣象署指出，北部、東半部地區及中南部山區雲量偏多，降雨主要集中在基隆北海岸、宜蘭及大臺北山區，北部、花東地區、中南部山區及恆春半島亦有零星降雨機會，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴的天氣。

離島天氣：澎湖晴時多雲，15至17度，金門晴時多雲，10至16度，馬祖晴時多雲，10至12度。

氣象署說，東北風偏強，桃園、苗栗至臺南、恆春半島沿海或局部空曠地區及澎湖、綠島、蘭嶼有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海面風浪較大，沿海活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，東北風仍可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

